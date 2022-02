Una agenda frenética, una biblioteca, el miedo y la familia: los mensajes de Ayuso a Génova

En un momento, como el actual en el PP, en el que todo se analiza con lupa, caben pocas dudas de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso quiso enviar ayer un mensaje con la maratoniana agenda que protagonizó este lunes. Mensaje de puertas hacia fuera, a los madrileños; y de puertas hacia dentro, a sus compañeros de partido. Cinco actos públicos, en la Puerta del Sol y en la calle, en la capital y en municipios como Boadilla del Monte y Cercedilla. «Mi Gobierno no va a dejar un solo momento de atender a sus responsabilidades y les prometo que haré todo lo que esté en nuestra mano para que el ritmo no decaiga, que no nos detendremos y seguiremos trabajando por los intereses de todos los ciudadanos que viven y trabajan todos los días en la Comunidad de Madrid».

A primera hora de la mañana recibió en Sol al embajador de Emiratos Árabes Unidos en España, dentro de la ronda de encuentros con diplomáticos extranjeros que actualmente desarrollan su labor en Madrid y como parte de la agenda internacional que la presidenta ha querido imprimir a su segundo mandato. De la Puerta del Sol se trasladó a Boadilla del Monte. Un feudo popular en el que el PP de la localidad está presidido por uno de los hombres de confianza de Pablo Casado, el vicesecretario de la dirección nacional, Antonio González Terol. En el breve recorrido que hizo hasta la entrada de este equipamiento público, Ayuso recibió la ovación de algunas decenas de vecinos y entre gritos de “presidenta”.

MADRID, 21/02/2022.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la nueva Biblioteca Princesa Leonor FOTO: Rodrigo Jimenez EFE

En Boadilla, Ayuso inauguró una biblioteca a la que el Gobierno de Madrid ha dado el nombre de Princesa Doña Leonor. Un acto que en otras circunstancias sería uno más dentro de la agenda de la presidenta, pero que ayer fue cubierto por decenas de medios. Al margen de la valoración de la crisis interna en el PP, realizó una reflexión en torno a la importancia de las bibliotecas y de la literatura que también fue interpretada como un dardo hacia quienes han puesto en duda su “ejemplaridad” en estos últimos días: “Estos libros son la mejor munición contra quienes faltan a la verdad y atacan a la democracia”.

Ya por la tarde, otros tres actos. Visitó el Salón de Arte Moderno, recibió a la presidenta de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, y se trasladó hasta Cercedilla para participar en un acto de homenaje a Paco y Blanca Fernández Ochoa. Allí volvió a recibir el calor de los vecinos. En su intervención volvió a reivindicar la importancia de la familia. Y dejó una reflexión en torno a las enseñanzas que dejaron los hermanos Fernández Ochoa, pero que encajan con la actual situación en la que se ha visto envuelta la presidenta: “Todo con esfuerzo se conquista en la vida. Lo que más cuesta luego al final siempre es lo que más se valora. Todos los obstáculos se pueden sortear y cuando esto sucede todo merece la pena. Por eso, creo mucho en la resistencia, la confianza, y en el no tener miedo al miedo”.

La presidenta a su llegada al acto en honor de los hermanos Paquito y Blanca Fernández-Ochoa FOTO: Rafael Bastante Europa Press

Estos cinco actos se sucedieron en un día en el que no hubo comparecencia pública en Génova por parte de ningún miembro de la dirección nacional tras diez horas de reunión. Y esta agenda maratoniana tendrá su continuidad a lo largo de hoy. A las 11 horas de este martes, presentará en la Real Casa de Correos la Mochila Digital Universitaria, un proyecto pionero para potenciar las capacidades digitales de los estudiantes universitarios. Una hora más tarde participará en el homenaje a las víctimas del barco pesquero Villa de Pitanxo. Y a la una de la tarde entregará el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid a a los integrantes de La quinta del Buitre.

“Daño imperdonable a la Comunidad de Madrid”

A la declaración de intenciones añadió Ayuso una intervención relativa a la situación generada en el PP en la que dejó claro que su relación con el presidente del PP, Pablo Casado, está rota y sin posibilidad de recomposición. «La situación del Partido Popular actual es insostenible. Muy grave. Creo que cada día que pasa vamos a peor, nos vamos desintegrando. Hace falta un giro absoluto. Nos hundimos en las encuestas. Al margen de lo que le está ocurriendo a mi familia, se le está haciendo un grave daño a la Comunidad de Madrid y esto es imperdonable», aseguró la presidenta cuando fue preguntada por si la solución a la grave crisis que atraviesa la formación pasa por la celebración de un Congreso extraordinario a la mayor brevedad.

«Un giro absoluto»

Respecto a la eventualidad de que ese Congreso pueda fructificar, Ayuso descartó postularse como candidata para llevar las riendas del partido a nivel nacional: «He dicho en numerosas ocasiones que mi sitio es Madrid, que tengo un compromiso con los madrileños que me han votado hace menos de un año, madrileños de izquierda a derecha, muchos que votaban por primera vez, ciudadanos que nunca habían votado al Partido Popular y que me dieron su confianza. Yo no puedo un año más tarde, ni siquiera sin haber cumplido un año, abandonar ese compromiso», añadió. Y es que, tal y como reiteró en varias ocasiones, no existe la «guerra Ayuso-Casado», porque «nunca he pretendido ni quiero estar en su lugar porque mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre».

Fuentes próximas a la presidenta reconocen a LA RAZÓN que ella estuvo en contacto durante todo el fin de semana con todos los presidentes autonómicos populares. Y recalcan que su diagnóstico es claro: «Es necesario un cambio drástico en el PP». Lo que implica que, a su juicio, este episodio no puede darse por solventado sin la dimisiones: «Se tendrá que ver en estos días, pero desde luego lo que no puede pasarse por alto ni quedar gratis es haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid, haberme robado mi presunción de inocencia después de 18 años militando en la casa y tener el trato que se le está ofreciendo a mi familia, que se la persigue con cámaras hasta en el pueblo».

En lo que afecta a la polémica en torno al contrato concedido por el Servicio Regional de Salud (Sermas) a la empresa Priviet Sportive –adjudicación de la que el hermano de la presidenta madrileña percibió unos honorarios de 55.000 euros–, la Comunidad de Madrid remitió ayer a la Fiscalía Anticorrupción toda la información sin esperar a que ésta le fuera solicitada. «Además de lo ya facilitado a los medios la semana pasada –el expediente al completo del contrato, publicado desde junio de 2020 en el Portal de Transparencia–, se ha adjuntado los albaranes de las entregas, que se hicieron en dos días en el Hospital temporal de Ifema (182.000 mascarillas el 17 de abril y 68.000 el 20 de abril, imagen de las mascarillas en cuestión FFP2/KN95, las facturas, la autorización y la diligencia de la fiscalización por parte de la Intervención General de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo», aseguraron desde Sol a este diario.