Los 30 conceptos adoctrinadores impuestos por Sánchez que los alumnos de Madrid no estudiarán

Los alumnos de Bachillerato en la Comunidad de Madrid no estudiarán una treintena de conceptos fijados por el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Educación, para la asignatura de Historia. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha eliminado esos conceptos adoctrinadores e ideológicos a través del desarrollo del currículo de Bachillerato que ha llevado a cabo la Consejería de Educación. También párrafos ininteligibles, que algunos han calificado de «pura farfolla». Y no solo en Bachillerato, también en la ESO. El propio consejero de Educación, Enrique Ossorio, la semana pasada ironizaba e incluso se mofaba de la redacción y de la terminología empleada. «Hay párrafos que yo, como consejero de Educación, no entiendo lo que dicen. No creo que nadie los entienda (...) Por inteligencia artificial les ha salido esto».

Los 30 conceptos ideológicos impuestos por Sánchez que los alumnos de Madrid no estudiarán son los siguientes:

►Memoria democrática.

►Las políticas de memoria en España.

►Conciencia democrática.

►La dinastía de Borbón implantó el centralismo administrativo.

►Diversidad identitaria.

►Identidades que tienen que ver con el sentimiento nacional.

►Identidades múltiples.

►Centralización.

►Identidades nacionales y regionales.

►Pluralidad identitaria.

►Ciudadanía resiliente.

►Objetivos de Desarrollo Sostenible.

►Emergencia climática.

►Mejora de la humanidad y el planeta.

►Ciudadanía ética digital.

►Ciudadanía global.

►Actitudes éticas esenciales de la ciudadanía del Siglo XXI.

►Compromiso con la sostenibilidad.

►Soluciones coherentes con la ética y el compromiso con la sostenibilidad.

►Proceso reformista y democratizador de la II República.

►Grandes reformas estructurales de la II República.

►La II República y la transformación democrática de España.

►Mecanismos de dominación, control, subordinación y sumisión.

►Relaciones de género y visibilizar su presencia en la historia.

►Mecanismos de dominación

►Estudiar de forma diacrónica el papel que ha tenido la mujer.

►Protagonistas silenciadas y omitidas de la historia.

►Roles de género.

►Fuentes literarias y artísticas en los estudios de género.

► La herencia colonial en la España contemporánea.