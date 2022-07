Hay un detalle en la integración y normalización de la discapacidad que, como sociedad, aún se nos escapa. Y es la forma de mirar. Hay miradas inquisidoras, de temor, que juzgan o que huyen, pero también las hay de amor, de sana curiosidad, de apertura a lo diverso. Lary León nació sin brazos y sin una pierna. Recuerda que, de niña, cuando iba a la playa, la gente hacía corrillo a su alrededor. También recuerda que, cuando iba por la calle, algunas personas se cambiaban de acera. «Antes no sabíamos qué hacer con la discapacidad, algo que, afortunadamente, cada vez tenemos más normalizado», dice a LA RAZÓN la que hoy es periodista y gerente en Fundación Atresmedia.

«La clave está en cómo se mira, en cómo se acerca uno a preguntar se interesa por esa persona», afirma. «Aunque aún hay mucho por hacer, ahora tenemos mucho más integrado ese acercamiento desde el cariño y desde esa parte de curiosidad que todos tenemos», añade con una sonrisa que se ha convertido en su seña de identidad. Porque, si algo tienen las miradas es que siempre se devuelven, y León tiene muy integrada esa forma de verlo todo de un modo, más que positivo, esperanzado y esperanzador, porque es muy capaz de inspirar solo con conocerla brevemente. «La sonrisa es algo que me ha acompañado desde muy pequeña y que ha resultado ser una herramienta muy útil para abrir puertas, abrir mentes y de desbloquear emociones», asegura.

Hace unos años que publicó su primer libro, «El tesón de una sirena», en el cual cuenta la historia de su infancia y que le sirvió para homenajear a todos aquellos que habían estado a su lado. «Fue algo mágico porque yo nunca habría pensado escribir un libro sobre mí. Pero bueno, un cúmulo de casualidades y de espirales, así como mágicas me estaban dando la pista de que tenía que hacerlo», explica. Lo cierto es que ese libro «mágico» lo cambió todo. No solo para ella, sino también para la gente que lo lee, aunque reconoce que ella quería «huir completamente del concepto de libro de autoayuda». «Aún hoy me llegan mensajes de gente que lo ha leído», dice. «Personas con alguna discapacidad, o con alguna situación complicada y a las que les ha movido o se han sentido identificados con alguna anécdota o alguna situación». Sin embargo, ella cree que no es ningún ejemplo de superación. «Nací con las herramientas con las que he venido a este mundo y la verdad es que disfruto haciendo las cosas de manera diferente, buscándome trucos para hacer las cosas a mi manera», señala. «Muchas veces lo digo, yo me miro al espejo y me veo completa, pero porque me veo yo. O sea, yo con brazos y piernas sería otra. No sería Lary, entonces para mí esta imagen para mí es completa».

Fue también a raíz del libro que León empezó a dar charlas. Primero, contando el libro, pero que pronto dieron paso a otras charlas de motivación en ámbitos de discapacidad y en ámbitos empresariales de liderazgo y mujer. «Al final te metes en un círculo que es virtuoso y que es bello, porque de alguna manera me ha dado la oportunidad de compartir lo que para mí es vital, que es la importancia de la actitud ante todo, ante cualquier circunstancia que tengas en tu vida», señala. De hecho, León se muestra convencida no solo de que «todos tenemos nuestras propias capacidades y discapacidades», sino también de que «absolutamente todos, nos pase lo que nos pase, tenemos la capacidad de decidir si queremos o no ser víctimas de la situación, por muy mala que sea a priori». En su caso, desde muy pequeña, y tal vez por la influencia de unos padres que siempre le dieron la capacidad de confiar en sí misma y en su capacidad de buscar su propia forma de hacer las cosas, «incluso sin pensarlo o inconscientemente, elegí el papel de protagonista, y la verdad es que eso me ha dado la oportunidad de haber disfrutado muchísimo de la vida».

La diversidad ha sido una constante en la vida de León. Y ahora, si bien el encontrarse en estos foros con mujeres líderes es algo que disfruta, reconoce, también, que prefiere hablar a las personas en general. «Sé que es un poco controvertido decirlo así», afirma, «porque está claro que hay cosas que hay que cambiar, pero es necesario que empecemos a vernos como seres humanos más allá del género, porque nos estamos perdiendo una diversidad maravillosa», afirma. «Además, por ejemplo, cuando hablas de talento femenino, es muy importante que haya hombres escuchando, precisamente para lograr esos cambios necesarios», apunta. «¿Por qué vamos a cerrar a solo mujeres o solo a hombres?», se pregunta. «Esto, además de ser tremendamente acotado, nos separa, y yo creo que debemos avanzar como personas, como género humano, más allá de que seas hombre o mujer, y más ahora que hay tanta diversidad sobre la mesa», asevera. «Eso es lo realmente bonito».