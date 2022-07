Una trattoria vegana con el maridaje perfecto

En cinco años son muchos los cambios que un establecimiento puede tener, pero para Pizzi & Dixie, este es sin duda el más grande de todos. La trattoria vegana que abrió sus puertas en 2016 para revolucionar el concepto de cocina italiana que teníamos en la capital ha decidido abrir su propio wine bar al más puro estilo tradicional italiano. Maridar sus ya famosas pizzas o pastas con los mejores vinos veganos ya es posible y el sistema Coravin les permite servirlos por copa, dando así a sus clientes la posibilidad de probar varios durante la velada y que no sea necesario comprar la botella entera.

Además de a la cocina italiana, Nacho Sánchez, chef y propietario de Pizzi & Dixie, confiesa ser un apasionado del vino. «Voy mucho a Italia y veía por todos lados estos wine bar. Me encantaba el concepto que tienen de maridad su cocina con el vino y de poder disfrutar tranquilo de una copa mientras comes», confiesa a LA RAZÓN. Durante meses fue madurando la idea de abrir un negocio vio este quinto aniversario como el mejor momento para inaugurarlo. ¿El resultado? Una selección de vinos de altísima calidad, biodinámicos, ecológicos, con pocos sulfitos, tratados con fermentaciones y maceraciones con la mínima intervención humana e incluso, en algunos casos, con levaduras indígenas presentes en la propia uva. «He buscado vinos que me gusten, que cumplan el criterio de ser más naturales y que por ello no pierdan calidad, que respeten el medio ambiente y con historia», asegura Sánchez.

Por ello, dentro de los tintos podemos encontrar, En el camino, con denominación de origen en el Bierzo y con un 90% de uvas mencía y el restante de palomino procedentes de viñas de más de 80 años de edad. Su cultivo en un terreno de arcilla y pizarra y una climatología muy particular hace que la supervivencia de la uva se vuelva complicada dando como resultado una uva de mucha calidad. Además, su vinificación es totalmente tradicional usando 50% de racimos enteros y 50% despalillados, fermentados con levaduras de los propios viñedos y una crianza de diez meses en tinajas de arcilla. Ideal maridaje con sabores complejos como su recién estrenada pizza de pepperoni con piparras o su hamburguesa vegetal con pan de pizza.

Entre los blancos, podemos encontrar el Valautín Albillo Real con denominación origen Madrid y 100% uvas de variedad albillo. Un vino ecológico, con viñedos ubicados en la Sierra de Gredos y por tanto, en suelos graníticos. Su elaboración es no intervencionista y con levaduras y bacterias indígenas y una crianza de ocho meses en barricas de roble francés. Este, sin embargo, es un acompañante ideal para el risotto o la pizza de mortadela.

Pese a que su carta va cambiando durante el año, este aniversario y la entrada del verano han venido fuertes con platos rompedores que prometen ser un éxito asegurado. Como la tabla de antipasti vegetal con mortadela vegana, friarielli, alcachofas encurtidas y queso de anacardo que acompañan con su pan de pizza, las croquetas de boletus con salsa de morcilla matachana, el risotto de castañas y vermut o su Pizzi Burger: una hamburguesa vegetal en pan de pizza con salsa de trufa, cebolla con orégano, láminas de calabacín a la plancha, rúcula, tomate seco y pimiento caramelizado. Platos 100% plant based, elaborados con el único propósito de ofrecer el mejor sabor italiano y de la más alta calidad y fiel a su compromiso con el planeta. Apto para todos los paladares.