Ignacio Carrascal (Élite): «Estaba trabajando en un scape room cuando me llamaron para el papel»

Ha entrado en el mundo de la actuación por la puerta grande. Y es consciente de ello. Ignacio Carrascal (Madrid, 1995) ha conseguido, en su primer trabajo como actor, ser uno de los nuevos protagonistas de Élite, una serie que se ha convertido en todo uno de los mayores éxitos internacionales de la ficción española en las plataformas de streaming. Debutó en la quinta temporada, pero en la sexta, que se estrena este viernes, tendrá un papel realmente protagónico debido a la trama que se desarrollará con el personaje interpretado por Valentina Zenere.

«Estaba trabajando en un scape room cuando me llamaron para el papel», recuerda Carrascal. «Es que lo pienso y sigo sin creérmelo», afirma, emocionado. «Es lo que siempre había querido, pero veía que pasaban los años y que no lo conseguía», dice, después de haber compaginado durante tanto tiempo su formación como actor con trabajos como el de profesor de inglés o camarero. Ahora, su vida ha cambiado. Ha pasado de ser «un auténtico fan» de la serie a protagonizarla. «Cuando se estrenaba la temporada me hacía un maratón el mismo día», recuerda. Y, como no podía ser de otra manera, ahora que forma parte de ella, «todo esto impone un poco», reconoce, «pero la verdad es que estoy muy agradecido por esta oportunidad, porque siempre he soñado con ser actor». Su vida, dice, «ha cambiado mucho y poco a la vez, porque sigo siendo yo, teniendo a mis amigos y a mi familia a mi lado, pero ahora ir a trabajar implica hacer lo que realmente siempre he querido». Pero, sobre todo, cree que lo más importante de esta primera experiencia en el mundo de la interpretación ha sido la de haber conocido «a muchísima gente que ahora han pasado a ser mis amigos y que sé que van a estar ahí siempre», dice, refiriéndose a sus compañeros de Élite. «Entre mis compañeros han salido amistades muy cercanas que sé que voy a tener el resto de mi vida, porque nos hemos convertido en inseparables», asegura.

Carrascal, después de haber estudiado la carrera de Traducción e Interpretación y de haber pasado por innumerables trabajos, está convencido de haber encontrado lo que siempre ha querido hacer, pero prefiere ser cauto. «No tengo muchos más planes que seguir trabajando, formándome, haciendo castings», dice. «He tenido la suerte de interpretar a Javier, pero eso no me garantiza nada», afirma. De hecho, y a pesar del enorme éxito que han tenido el resto de sus compañeros de la serie, prefiere seguir con los pies en la tierra.

«Nunca he sido de los que piensan que solo con desear algo se va a cumplir, ni siquiera esforzándote mucho», explica. «Hay factores que no dependen de uno mismo, a veces hay que estar en el momento y lugar oportunos, o conocer a la gente correcta, así que nunca hay nada seguro, ni significa que no tengas talento o que no lo quieras lo suficiente», apunta, convencido de que «el mensaje de que si la sigues, la consigues, puede ser muy engañoso». «Creo que es algo que compartimos los actores, el saber que el camino no es fácil», asevera. Sin embargo, su intención no es la de «desanimar a nadie, sino todo lo contrario», asegura. «Cuando se desea algo hay que ir a por ello con todas las ganas y toda la ilusión, pero con un optimismo realista, siendo conscientes de que a veces hay que tener un plan b». Pero, sobre todo, el consejo de Carrascal es el de «no desesperarse», porque «a veces las cosas no salen como o cuando uno quiere, y hay que ser conscientes de ello».

La realidad es que los alumnos de la serie tampoco lo han tenido fácil en sus años de instituto. Y es que Élite ha situado en los pasillos de Las Encinas, durante todas sus temporadas, problemáticas tan actuales como la drogadicción, la violencia o la discriminación al colectivo LGTBI. «La serie se centra en temas muy actuales, pero desde un punto de vista ficticio», dice Carrascal. «Creo que el llevar este tipo de realidades a la pantalla puede ayudar a abrir debates y conversaciones sobre todo entre distintas generaciones», señala. «Es importante que se traten temas tan controvertidos como los que se analizan en las últimas temporadas para que se reconozcan, se sepa que existen y que la juventud puede estar metida en ellos», añade.