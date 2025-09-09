Abre en Madrid un nuevo restaurante italiano sin gluten: platos caseros y postres únicos

La gastronomía ha sido una de las disciplinas que más se ha reinventado y expandido a lo largo de los años. Desde la comida oriental a la dieta mediterránea, platos aparentemente sencillos se han convertido en alta cocina aclamada en todo el mundo. En este contexto, la gastronomía italiana ha conquistado el paladar de millones de personas, y Madrid no es la excepción.

Cada vez más locales buscan ofrecer experiencias auténticas, combinando tradición, creatividad y atención a necesidades alimentarias específicas. Para quienes disfrutan de la pasta al dente, los risottos aromáticos o los postres caseros, encontrar un lugar que respete la calidad y los sabores tradicionales puede ser todo un desafío. Sin embargo, la capital española acaba de recibir una nueva propuesta gastronómica: un restaurante italiano 100% sin gluten que ya ha cautivado a los madrileños.

Así es comer en Bastardi Ristorante

En los últimos años, la demanda de opciones sin gluten ha crecido de manera significativa. Más personas buscan restaurantes donde puedan disfrutar de una comida completa sin preocupaciones, sin sacrificar el sabor ni la variedad. Desde su apertura, Bastardi Ristorante ya se ha llenado de buenas reseñas y vídeos en redes sociales recomendándolo.

Los primeros visitantes destacan la calidad de los platos caseros, desde las pastas y las pizzas hasta los postres más elaborados, que mantienen sabores auténticos y texturas cuidadas. A través de TikTok, @celichines ha mostrado como es comer en Bastardi. "Pedazo de ensalada de pasta, la verdad es que tiene muy buena pinta", expresa. Sin embargo, lo mejor siempre está al final: "Vamos con el postre. Esta delicia precisamente se llama delicia de pistacho: galleta, nutella… ¡y esto de pistacho! ¡Qué rico eh! Muy suave además, eh, está muy gracioso, está muy bueno".

Otro de los usuarios que lo han probado (@b.glutenfree), admitió que "probamos la parmigiana di melanzane que estaba buenísima. Después pedimos spaghetti alla carbonara y, sinceramente, es la mejor sin gluten que he probado". Aunque muchos suelen rechazar la comida sin gluten por miedo a encontrarse con sabores diferentes, esta cuenta confirma que "incluso mi amiga que no es celíaca quedó encantada".

Ubicación, precios y horario

A pesar de que acaban de abrir y que siguen en un proceso de expansión, según confirma su página web, Bastardi Ristorante ya es uno de los italianos favoritos de la gente en Madrid. Se encuentra en el corazón de Malasaña, en Calle Manuela de Malasaña, 7.

La carta está completamente adaptada al público sin gluten. Destacan platos como la parmigiana di melanzane, los spaghetti alla carbonara elaborados con pasta fresca hecha en el mismo local, y la pizza mortadella e pistacchio, preparada con masa artesanal sin gluten. Además, ofrecen postres caseros, como la delicia de pistacho. Los precios de los platos principales oscilan entre 13 y 22 euros, mientras que los postres se sitúan entre 8 y 13 euros.