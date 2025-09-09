Muere una mujer de 45 años en un accidente de tráfico en Las Rozas

Una mujer de 45 años ha fallecido este martes después de que salirse de la vía a la altura del kilómetro 2 de la carretera M-509, a su paso por la localidad de Las Rozas. Los hechos se han producido en torno a las 11.15 horas, cuando la conductora de la furgoneta ha perdido el control del vehículo y se ha salido de la vía sin que haya más vehículos implicados.

Como resultado del fuerte impacto, la conductora ha salido despedido del vehículo y ha sufrido politraumatismos en su cuerpo, lo que le ha provocado además una parada cardiorrespiratoria. A su llegada al lugar, el equipo médico del SUMMA 112 le ha practicado una reanimación cardiopulmonar avanzada durante 35 minutos pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.