Amalia Tormo: “Reducir el IVA beneficiaría a todo el sector”

En un rincón tranquilo del barrio de El Viso se encuentra Viridian, una galería diferente, con alma y con historia. Detrás del proyecto está Amalia Tormo, una mujer con más de dos décadas de experiencia en arte y diseño, que ha logrado lo que parecía imposible: crear un espacio donde el arte contemporáneo y el mobiliario vintage dialogan, conviven y construyen un relato común. Se siente una privilegiada de trabajar en lo que le gusta durante tantos años, “y con esto también me refiero a la posibilidad que he tenido de conciliar siempre con mi vida familiar, algo que debería ser un derecho de todos”, añade.

El nombre de su galería, “Viridian”, no es casual. Cuenta Amalia que se vio influenciada por un tono verde azulado muy apreciado por los pintores históricos por su resistencia y transparencia, es también su color favorito. “Ese gusto por lo auténtico, por lo que permanece, es lo que he querido que impregne cada rincón de mi galería: desde las piezas únicas de los años 40 a 80 que recupera por Europa, hasta las obras de artistas emergentes a los que da visibilidad en un mercado que a menudo mira hacia otro lado”. Amalia se inspira en diseños de Miguel Milá o Patricia Urquiola, entre otros; “también me apasiona el mobiliario italiano en todas sus épocas. Estuve viviendo en Italia y suelo viajar allí para comprar piezas especiales”.

La entrevistada señala que la manera de entender el arte está cambiando y, afortunadamente, se entiende en muchos casos como una experiencia cotidiana y una forma de vida accesible. “La gente joven está cada vez más interesada en el arte. No buscan solo decorar, buscan piezas que hablen, que les representen, que tengan una historia”, afirma. Por ello, ha querido hacer de su galería un centro de conexión entre generaciones, sensibilidades y formas de mirar el mundo. “Estoy abierta a conectar distintos tipos de arte, por eso Viridian es un espacio apto para presentar un libro, convocar una jornada cultural, hacer presentaciones artísticas o tomar un vino”, apunta. En este sentido, comenta a este medio que “cada vez hay gente más joven que valora el arte, que forma parte de sus ahorros y de una compra especial que quieren hacer en algún momento de su vida”. En aras de que el arte sea para todos y no para unos pocos, y sobre todo reconociendo el difícil acceso al coleccionismo (especialmente para los más jóvenes), Amalia lo tiene claro: “Reducir el IVA cultural no es un capricho. El arte que respiramos en las galerías se somete al 21%. Que esto cambie es una necesidad si queremos que el arte no sea un lujo, sino parte de nuestra vida”, insiste Tormo.

Hacer barrio desde el arte

Además de lugares de reconocido prestigio de la capital por su apuesta artística como Carabanchel, Tetuán o Prosperidad, Amalia busca que Viridian no sea solo un espacio de venta, sino también un punto de encuentro. Un lugar que transforma la cultura en comunidad: charlas con artistas, presentaciones de libros, talleres de cerámica o de restauración de muebles. “Las galerías no son espacios elitistas. Son sitios que hacen barrio, que dinamizan, que generan redes. Son pequeños motores culturales que necesitamos proteger”, reflexiona Amalia. “Es una forma de mantener despierta a la comunidad y que no desaparezca el concepto de barrio”, apostilla.

Por otro lado, destaca la apuesta cultural de la capital con exposiciones en ferias como ESTAMPA o, no podía ser otra que ARCO, “una joya de altísimo nivel internacional”. De hecho, su participación en ferias como Antik Almoneda —donde mezcla piezas de diseño de los años 50 a 70 con arte contemporáneo español— no hace más que confirmar que hay una manera distinta de entender el coleccionismo: más sostenible, más cercana, más consciente. Que exista este tipo de encuentros es una puerta a nuevas generaciones y, en consecuencia, a la posibilidad de atraer talento. “Hay veces que los artistas tienen poco margen y poca ganancia con sus obras, me refiero especialmente a los emergentes, a esos que están empezando. Insisto en que un IVA reducido nos beneficiaría a todos los que formamos parte del sector, pero especialmente a los que están entrando”.