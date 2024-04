Ana Roquero diseña las vajillas de los chefs

Como diseñadora industrial, ha desarrollado su carrera profesional durante más de 20 años como consultora creativa para marcas como Fagor, Roca, Irizar, Indra y Abengoa, entre otras. Sí, Ana Roquero llegó a diseñar aparatos médicos, electrodomésticos, para los peajes de las autopistas…: «Por aquel entonces, las empresas empezaban a tener producto propio. Era el inicio del diseño industrial, pero llegó la crisis de 2008 y la persona de marketing que trabajaba conmigo en ese momento y yo nos pusimos a analizar la situación y observamos que, gracias a Ferran Adrià, la creatividad gastronómica empezaba a destacar y que el sector iba a necesitar soportes a la altura», nos explica Ana Roquero, cuya marca ha facturado dos millones de euros y está en pleno crecimiento.

Entre un 80 y un 90 por ciento de los grandes cocineros de nuestro país cuentan con alguna de sus vajillas y todas poseen ese sello que ya se percibía en sus creaciones de diseño industrial. Para crear su marca de menaje, de nombre «Cookplay» (cookplay.eu), que cumple diez años, empezó desde cero. Para ello, se cuestionó qué debía mejorar en el sector, ya que su objetivo era redefinir la mesa moderna a partir de propuestas creativas, disruptivas y refrescantes cercanas a la sensibilidad de la nueva «food culture». Así, al estudiar la forma en que comemos durante un catering, vio que todos queremos tener algo en la mano mientras charlamos y nos movemos. De ahí que en su primera colección, llamada «Jomon», no falte un objeto que se asiente en la mano para ponernos fácil comer de pie: «Al diseñar las líneas, pienso en soportes que atiendan una necesidad», añade Roquero minutos antes de confirmar que la siguiente colección la denominó «Yayoi» y en ella destacan platillos perfectos en los que servir pequeñas raciones e ideales para colocar en el centro de la mesa, ya que están destinados para que los comensales compartan raciones: «Siempre me ha gustado el diseño japonés y si Jomon es la primera dinastía, que dio nombre a un tipo de porcelana, Yayoi es otra que, culturalmente, también tenía su forma de expresarse».

Entre sus más de 1.500 clientes, repartidos en más de 60 países, los primeros en confiar en ella fueron Berasategui y Fernando Canales. Después, llegaron Eneko Atxa, Quique Dacosta y Jordi Roca, por poner un ejemplo, además de Gordon Ramsay, Anne Sophie Pic, Alain Ducasse y Gastón Acurio. Durante esta década, ha preferido no aceptar encargo alguno y, sólo a día de hoy, se lo empieza a plantear. Tanto es así, que ha ideado un soporte para colocar las maravillosas lonchas de jamón Cinco Jotas y una vajilla, encargo de la Fundación Oceanográfica, de Valencia, con dibujos de animales en peligro de extinción en el Mediterráneo.

Sostenibilidad

Su prioridad era «crear una marca y para ello necesitaba una línea de desarrollo y de diseño muy clara. Me propuse adaptarme a las necesidades de una nueva generación de cocineros. Por eso, cada colección ha atendido a unas funciones, que yo creía necesarias». En definitiva, en estos diez años ha creado colecciones de porcelana, una de cubiertos de acero inoxidable y pronto llegará la cristalería. En 2019, revolucionó el sector del menaje monouso con el lanzamiento de CookplayEKO, una gama de platos, tazas, boles con tapas y cubiertos, cien por cien biodegradables y compostables, hechos a partir de un innovador material: la fibra de caña de azúcar: «En Japón encontré este material, que usaba una empresa muy innovadora. Así fue cómo empecé a hacer colecciones con este material para “take away” y “delivery”. De hecho, durante la pandemia dejamos de vender porcelana, pero destacamos con estos objetos. Siempre me he preocupado por la sostenibilidad».