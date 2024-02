Ángel Asensio: «No me gusta apostar por un modelo de negocio low cost»

Antonio Ángel Asensio Laguna, conocido como uno de los pesos pesados del mundo textil en España, ha estado en la cresta de la ola en cuanto a liderazgo empresarial se refiere. Junto con sus hermanos, ha dado un giro notable a Confecciones Asensio, la empresa familiar con sede en Villaconejos (Madrid), llevándola más allá con el lanzamiento de la popular marca Kiff-Kiff, especializada en ropa íntima. En el ámbito asociativo, ha sido la cabeza visible como presidente de la Asociación de Confeccionistas de Madrid (Asecom) desde 1996 y, desde 2008, también ha estado al frente de la Cámara de Comercio de Madrid.

Asensio defiende el producto, la imagen y el trabajo bien hecho: «En España tenemos que perseguir el valor añadido, no me gusta apostar por un país cuyo modelo de negocio sea low cost». Con una amplia experiencia en el sector de la empresa, para Asensio el reto del futuro se encuentra en la sostenibilidad, en el «hecho en casa», el cuidado del detalle: «Hay que mirar más la parte intangible de las cosas, como la imagen, el concepto o la presentación de una marca. En Madrid, y en España en general, siempre hemos tenido un producto excelente; lo que no hemos sabido muy bien es venderlo». El presidente de la Cámara de Comercio deja claro que apostar por la calidad es básico, incluso pensando en sostenibilidad. «Hay que primar calidad a cantidad; en consecuencia, menor producción y más sostenibilidad».

«Nuestra forma de ser»

Nació y creció en la zona de El Retiro, ahora vive en Aravaca, donde considera que «sus hijos puedan ir en bici a comprar chucherías es una gozada». Si algo destaca Asensio en sus palabras es su pasión por la ciudad donde vive y de la que tan orgulloso se muestra: «Lo que define Madrid, y espero que no cambie nunca, es y será nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida. Una ciudad abierta que el que es de aquí, es; y el que viene, es también». Indica que nos encontramos en una Comunidad abierta, complementaria y enriquecedora. «Una política favorable al crecimiento empresarial pero también una sociedad muy unida que la hace grande», añade.

Una agenda de ocio

El presidente de la Cámara de Comercio detalla a LA RAZÓN sus recomendaciones. El Retiro y El Capricho son los grandes parques para Asensio. Visitar la Puerta de Alcalá, para fotografiar una de las zonas más transitadas. También conocer algo que es único de Madrid: el Triángulo del Arte, cuyos vértices lo componen los museos Reina Sofía, Prado y Thyssen-Bornemisza. Si le preguntamos por la vida nocturna, nos recomienda la cenar en el restaurante Jimmy's, y salir después por la discoteca Gabana, de reconocimiento internacional y el sitio destino de referencia para el ocio nocturno. Por otro lado, hace alusión a los paseos por Gran Vía, los mercados como San Miguel o San Antón, el ambiente bohemio de Malasaña y los bares de toda la vida en la Cava Baja. «Invito también a que la gente conozca el Palacio de Santoña, una joya arquitectónica que ha de ser reconocida por el turismo pero, sobre todo, por los madrileños que a día de hoy todavía desconocen». Por último, no se olvida de mencionar el Qüenco de Pepa, el restaurante que además de gustarle, le trae cierta nostalgia al recordarle a su amigo fallecido, el empresario Fernando Fernández Tapias, con quien conoció este lugar.

Cámara de Comercio

Para Ángel Asensio es un orgullo formar parte de una institución tan importante, a quien reconoce su entrega y servicio para el bienestar social y económico madrileño. Desde el principio deja claro que no recibe ninguna subvención y que vive gracias a la calidad de los servicios ofrecidos. Cuenta que despliega una serie de servicios diseñados para impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas en la región. A través de asesoramiento y orientación personalizada, proporciona el apoyo necesario para la creación, gestión y expansión de negocios, tanto para emprendedores como para empresas consolidadas. Además, la Cámara de Comercio de Madrid ofrece servicios de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos comerciales.

El despliegue que se avecina con la Fórmula 1

El presidente de la Cámara de Comercio ha facilitado a LA RAZÓN los datos previstos a propósito de la llegada de la Fórmula 1. Se crearán 8.200 puestos de trabajo directos, se esperan 120.000 turistas –45% visitantes internacionales–, se prevé un gasto del turista internacional de 940 euros diarios y 600 euros el turista nacional. En cuanto al PIB, se verá beneficiado aumentando un 0,2% en la Comunidad de Madrid y 0,4% en el PIB de la capital de Madrid. «El empleo beneficia a toda la sociedad en su conjunto y la actividad económica que aportará este gran evento es para celebrar». Y además «hay que tener en cuenta la parte intangible, que es promocionar la marca de Madrid».