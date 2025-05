Así es la "contrarreloj altruista" de un trasplante de riñón en la Comunidad de Madrid

Una llamada puede cambiarlo todo. La lista de espera para recibir un trasplante de riñón es una constante espera para el receptor. Cuando el teléfono suena por fin, se pone en marcha un complejo protocolo en el que intervienen multitud de profesionales, tanto sanitarios como coordinadores, que garantizan reducir todo lo posible los plazos de la intervención, todo ello supervisado por la ORCT (Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes). «El primer paso es garantizar la compatibilidad del órgano del donante con el del posible receptor y el buen estado de éste, para multiplicar las posibilidades de éxito», aseguran desde uno de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Entre su red de centros sanitarios hay tanto hospitales extractores como de implantación, como el Hospital Público de Getafe o el 12 de Octubre.

LA RAZÓN acompaña todo el proceso de extracción e implantación de un riñón en cuestión de horas, incluyendo el traslado de éste desde un hospital a otro. Pero el primer paso, imprescindible para que se pueda completar todo el proceso, es el gesto altruista del donante, bien en vida tras firmar su consentimiento o bien tras la decisión de su familia de hacerlo, en un momento tan delicado para ellos. Además, la mayoría de estos donantes mantienen durante su vida buenos hábitos de salud y bienestar para así, llegado el momento, poder ceder sus órganos en el mejor estado posible. Así, su primer gesto de solidaridad es cuidar su propia salud.

Reportaje sobre trasplante de órganos. Recorrido de un transplante de riñón en la Comunidad de Madrid. Jesús G. Feria La Razón

Desde el Summa también intervienen en otro tipo de donaciones, especialmente en caso de accidentes repentinos: «También tenemos un procedimiento que es la donación asistencial no controlada, que es cuando después de un tiempo de masaje cardíaco ese paciente no tiene viabilidad o se confirma su muerte encefálica. En ese caso, se plantea a los familiares la donación y a partir de ese momento ya se gestiona por el hospital receptor». Pero desde el Summa también aclaran que, en cualquier caso, «lo primero que se hace es consultar el registro de voluntades anticipadas, y en caso de que no conste, es cuando interviene la decisión de sus familiares».

Aunque el protocolo siempre es el mismo independientemente del órgano que se haya donado, desde la red de hospitales de la Comunidad de Madrid, afirman que el trasplante de riñón tiene una serie de aspectos que favorecen el proceso. «No es tan restrictivo en cuanto a enfermedades previas que pueda tener el donante y porque el riñón aguanta mejor el tiempo de isquemia. Además, sí que es cierto que los órganos torácicos, principalmente el corazón, por la complejidad que tiene en sí están más limitados por la edad del donante», cuenta un enfermero de UCI. La valoración de la calidad del órgano consiste en una serie de exámenes como analíticas, pruebas de cultivos microbiológicos, así como pruebas de imagen.

Reportaje sobre trasplante de órganos. Recorrido de un transplante de riñón en la Comunidad de Madrid. Jesús G. Feria La Razón

Durante la extracción que se practica al donante ya fallecido, se estudian todos los órganos y material biológico que se puedan donar. Porque, en la mayoría de los casos, cada donación puede salvar varias vidas, ya que también se trasplantan tejidos o vísceras. Desde el momento de su extracción, el órgano se conserva refrigerado y aislado en neveras portátiles que serán entregadas inmediatamente a la unidad especializada en trasplantes del Summa, que ya cuenta con su propia flota de ambulancias, acondicionadas especialmente para estos traslados. Un miembro de esta unidad nos explica qué significa la prioridad 0: «En las comunicaciones por radio hay una calificación de emergencias, que se organizan por orden de prioridad, siendo el nivel cero el de mayor nivel. Esto significa que aunque tuviésemos una emergencia anterior, ésta prevalecería sobre cualquier otra». Además, en caso de que haya densidad de tráfico, se podría facilitar una escolta policial para agilizar todo lo posible el traslado. Todos los implicados lo viven como una verdadera contrarreloj, porque cada segundo cuenta.

Desde el Summa también comparten otros casos particulares, como cuando la Comunidad de Madrid dona un órgano a un hospital de otra región. En algunos de estos casos se recurre al transporte aéreo (gestionado por la ONT, Organización Nacional de Trasplantes), a través de vuelos comerciales. En dichas situaciones es el propio piloto del avión el encargado de custodiar el órgano durante el vuelo y de entregarlo posteriormente en pista.

Reportaje sobre trasplante de órganos. Recorrido de un transplante de riñón en la Comunidad de Madrid. Jesús G. Feria La Razón

En el momento de la entrega al hospital receptor, tanto el quirófano como su personal sanitario están ya prevenidos para realizar el trasplante, «aunque primero hay que comprobar si el órgano o los órganos necesitan algún tipo de intervención o preparación previa para facilitar su implantación», asegura el cirujano de nefrología Juan Luis. El doctor confirma que «este tipo de cirugías, gracias al avance tecnológico, son cada vez menos agresivas». De hecho, ni siquiera se requiere extraer los riñones originales del paciente receptor, sino que se aprovecha el espacio de las fosas iliacas. «Dependiendo del estado del órgano, éste puede funcionar desde 10 años hasta casi dos décadas en algunos casos», esto hace que los pacientes con patologías nefrológicas crónicas deban recibir más de un trasplante de riñón a lo largo de su vida. Muchos de estos pacientes, como gesto de agradecimiento, se hacen donantes habituales de sangre, «para intentar devolver todo lo que hemos recibido», reconoce un paciente. Tras la implantación y el posterior alta hospitalaria, aunque no haya ningún imprevisto ni anomalía, toca esperar una o varias semanas para comprobar la definitiva respuesta del paciente receptor y que su organismo vuelva a funcionar plenamente.

Reportaje sobre trasplante de órganos. Recorrido de un transplante de riñón en la Comunidad de Madrid. Jesús G. Feria La Razón

Desde la ORCT se preocupan por garantizar, entre otros aspectos, que se mantenga la privacidad absoluta del donante. Ni siquiera el mismo receptor conocerá nunca la identidad de la persona que le ha salvado la vida, a no ser que donase en vida. Desde esta coordinación también se establece la comunicación entre los dos hospitales entre los que se va a ejecutar el traslado del órgano, para que todo funcione a la perfección. «Desde el centro extractor se informará de cualquier anomalía o dificultad que se haya observado durante la cirugía o cualquier dato que pueda ayudar al equipo quirúrgico que vaya a completar el procedimiento», aseguran.