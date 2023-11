Ayuso carga contra Sánchez: "Ha subestimado a España. Le devolveremos el golpe"

La organización del PP cifró este domingo en más de 500.000 los presentes en la movilización contra la amnistía y en defensa de la igualdad de los españoles organizada por los 'populares' en la Puerta del Sol.

Fuentes cercanas al partido dieron esta cifra, ante la protesta convocada por el PP este domingo en el centro de las 52 capitales de provincia de España. La principal de ellas se celebró en la madrileña Puerta del Sol, a la que asistieron el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno José María Aznar, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

La presidenta madrileña, muy crítica hace días con el presidente Sánchez, al conocerse sus acuerdos con el independentismo catalán, estuvo esta mañana en la Puerta del Sol, donde no cesó en sus críticas al PSOE. «Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe», afirmó con rotundidad en el la concentración, en clara referencia a las medidas adoptadas por el partido socialista.

«Sánchez nos llevará a una dictadura si no hay contrapesos en el poder. Sánchez ha decidido ser el poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial», afirmó. Una idea que ya expresó esta misma semana ante los acontecimientos impulsados desde la sede de Ferraz. La presidenta madrileña reiteró que «Sánchez ha subestimado a España, y a Europa, y no, el mundo nos escucha, las instituciones europeas nos miran, España está aquí».

También ha censurado que haya decidido "no perder el poder, le cueste lo que le cueste a España" sin que "nada ni nadie se lo vaya a quitar", lo que supone a su juicio "dinamitar las reglas del juego, someter a las instituciones y a los poderes del Estado".

"Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe. Quienes están dando la cara por todos no están solos y ahora no nos dejemos llevar por el conformismo ni el pesimismo, nos han subestimado. Hay que dar esta batalla por larga que sea. No fallemos a los que han dado todo para que hoy seamos esta gran nación. Y no fallemos a los que están por venir", ha arengado.

"En juego la libertad"

Al hilo, ha incidido en que hoy "están en juego la libertad, la pluralidad y la alternancia política y la democracia". "España dijo no al proyecto de Sánchez en mayo y en julio pero no es capaz de asumirlo", ha censurado la presidenta regional.

Ha censurado seguidamente el "negocio corrupto" de los socialistas "en cada región para perpetuarse, entrometiéndose en la vida misma de cada ciudadano, exprimiendo a impuestos a los autónomos, expulsando a las empresas, a los jóvenes y controlando políticamente".

"Decenas de colectivos y asociaciones de todo tipo, de todo color político y procedencia, están clamando estos días por el Estado de Derecho y la libertad en España, porque Sánchez nos llevará por este camino a una dictadura si no hay contrapesos en el poder. Nos cuesta creerlo también, ¿verdad? Pero es que él ha decidido ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial", ha afeado.

"Nos toca dar esta batalla. Sánchez piensa que nos vamos a rendir. Pretende que nos acostumbremos a todo y piensa que podrá hacer aún más lo que le venga en gana como ha hecho en estos años. ¿Qué no hará en otros cuatro? Y piensa que tanto daño le va a salir gratis", ha agregado.

La líder popular madrileña ha insistido en que "no se callarán" y saldrán a "defender nuestra nación de siglos, nuestra convivencia, nuestro estado de derecho". "Hoy, aquí y ahora, desde la Puerta del Sol de Madrid, alzamos la voz por España, por la verdad, por la historia, por nuestras instituciones. Y Madrid, capital de España, estará a la altura, lo hemos demostrado a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, lejana y reciente", ha espetado.

"¿Cuánta mentira hay cuando nos dicen que esto es por la convivencia y por nuestro bien? ¡Qué lástima! Ahora lo que pretenden también es que para que este proyecto siga adelante, el Partido Popular desaparezca. Como han hecho en otras regiones coaccionando, acabando con la libertad, utilizando el poder, pero han olvidado que aquí está Madrid, el Madrid libre", ha concluido.