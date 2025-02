Ayuso critica a su consejero por los "morritos", aunque asegura que "peor es llevar a un terrorista al Congreso"

No se ha callado ante la polémica. O polémicas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este viernes que es peor llevar a un terrorista al Congreso que hablar de los "morritos" de alguien, en alusión a lo sucedido con el yihadista Mohamed Houli Chemlal y a que el consejero de Vivienda y Transportes, Jorge Rodrigo, usara la segunda expresión para referirse a una parlamentaria de Más Madrid.

En una colegio público Los Jarales de Las Rozas, Ayuso afirmó que tanto Rodrigo como la diputada María Luisa Escalante "estuvieron mal" durante la celebración de ayer en el pleno de la Asamblea de Madrid.

La mandataria regional hizo esta valoración después de que Rodrigo parase su intervención en la Cámara madrileña para dirigirse a una diputada de Más Madrid diciendo "no me pongas morritos, que me desconcentro" lo que provocó quejas del partido y de la ministra de Igualdad.

"Los dos estuvieron mal", señaló Ayuso, aunque afeó que la diputada de Más Madrid hiciese gestos mientras el consejero estaba interviniendo. Por ello, constató que ambos "no tuvieron el mejor comportamiento" y valoró que Rodrigo "se disculpó".

En todo caso, Ayuso comentó que le parece peor llevar a un terrorista de Barcelona al Congreso de los Diputados, en referencia a que Mohamed Houli Chemlal estuviese citado este jueves en el Congreso en la comisión que investiga los atentados en Cataluña del 17 de agosto de 2017.

Por último, la líder del Ejecutivo madrileño aprovechó para comentar que, "con el murmullo, los gritos y los insultos es difícil concentrarse", por lo que recomendó que "es mejor relajarse".