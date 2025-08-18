Detenido un octogenario por el atropello de cuatro ciclistas

Guardias Civiles de la Agrupación de Tráfico detuvieron la pasada semana a un hombre de 83 años que, tras atropellar a cuatro ciclistas en Colmenar de Oreja, abandonó el lugar de los hechos.

El siniestro ocurrió sobre las 9.30 horas del 3 de agosto en la M-320, a la altura del kilómetro 16,800, en el término municipal de Colmenar de Oreja, cuando el conductor de un turismo arrolló a cuatro ciclistas que circulaban por la vía dándose a la fuga. Abandonó en la carretera a dos heridos graves y a dos leves.

Tras el examen de los restos de infraestructura dejados por el turismo en el lugar del siniestro se logró identificar el vehículo utilizado. Las investigaciones se prolongaron por lo común de la marca y modelo del turismo implicado. El autor de los hechos es un hombre de 83 años, vecino de Madrid, sin antecedentes penales, al que se le imputan dos delitos de lesiones y uno de abandono del lugar del siniestro.