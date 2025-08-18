Soterramiento de la A-5: un intercambiador provisional en Cuatro Vientos

El Ayuntamiento de Madrid comienza esta semana la instalación de un total de 12 marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) en el intercambiador provisional de Cuatro Vientos, originado por las obras de soterramiento de la A-5, y en el que, actualmente, finalizan su recorrido los autobuses interurbanos. El reciente acuerdo entre el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, es el primer paso para llevar a cabo el plan de reacondicionamiento y organización de la zona que incluye, además de marquesinas, la instalación de aseos, suministro de agua, iluminación y personal de apoyo para los viajeros, y máquinas para la compra de bebidas.

Los trabajos para la instalación de las 12 marquesinas comienzan a partir de hoy lunes 18 de agosto. Estos elementos mejorarán las condiciones de seguridad, confort y protección de los viajeros mientras esperan al autobús tanto en verano como en invierno. Además, EMT Madrid instalará dos refugios adicionales, de grandes dimensiones, a modo de pérgola, cuyo objetivo es ampliar la zona de protección de los numerosos viajeros frente a situaciones meteorológicas adversas. El intercambiador provisional también contará con aseos para los usuarios y actualmente ya se están tramitando los suministros necesarios para su correcto funcionamiento.

Además de la mejora en las instalaciones, a partir de septiembre los viajeros contarán con el apoyo y la información del servicio de atención al cliente de EMT Madrid que atenderá a los usuarios del intercambiador de 7:00 a 23:00 horas.