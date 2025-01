Ayuso inaugura el nuevo vestíbulo de Atocha con un homenaje renovado a las víctimas del 11-M

Una infraestructura clave para la capital. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado hoy el nuevo vestíbulo remodelado de la Estación de Metro de Atocha, donde destaca el memorial de homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. “Lo sucedido en un lugar de trasiego como este nos recuerda que a pesar de las amenazas, el terror no puede con la vida de Madrid y que Madrid, si no es libre no es Madrid”, ha señalado. Díaz Ayuso ha destacado la labor diaria de las asociaciones y fundaciones de víctimas junto a las familias para no olvidar lo que sucedió, además del compromiso de todas las instituciones puesto que “constituye un legado a la altura de nuestra democracia y de las futuras generaciones que tienen el derecho y el deber de conocerlo”.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha depositado un ramo de rosas blancas en el memorial ubicado justo debajo de la zona que ocupaba el cilindro conmemorativo que se encontraba en el exterior, un sitio de recogimiento para honrar a los fallecidos que ahora se ha ampliado con la incorporación de La Sombra del Monumento a las Víctimas del 11M, un símbolo circular que representa al antiguo monolito. Forma parte de este nuevo vestíbulo de 2.000 metros cuadrados que cuadruplica la superficie anterior de 440 y que va a mejorar el tránsito de los casi 17 millones de viajeros que utilizan esta instalación al año.

Díaz Ayuso asiste al acto de apertura de la remodelación del vestíbulo de la Estación de Atocha Daniel González Agencia EFE

La zona, totalmente diáfana, ofrece una amplia visual sobre las vías para facilitar la orientación de los pasajeros, y facilita la circulación de un gran número de usuarios, no solo los que viajan por la red metropolitana, sino también los que se dirigen hacia Cercanías. La actuación, para la que se ha realizado una completa renovación de andenes y pasillos se inscribe dentro de las obras de ampliación de la Línea 11 del suburbano que une las estaciones de Plaza Elíptica y Conde de Casal, y ha contado con un presupuesto de 5,8 millones de euros. Los trabajos, que se iniciaron en junio de 2023 y siguen la estética inicial diseñada por el arquitecto Rafael Moneo, continuarán durante los próximos meses hasta la finalización definitiva de la zona de circulación, con los nuevos recintos de pantallas y la conexión entre las dos líneas 1 y 11 de Metro.

Toda la infraestructura se ha realizado en colaboración con las Asociaciones de Víctimas para escuchar sus propuestas y trasladarlas al proyecto. Por ello, las paredes son de azul cobalto y llevan grabados los nombres de los fallecidos y algunas de las frases que se podían leer en el monumento original. Además, cuenta con 193 puntos de iluminación en el techo que representan a cada una de las personas que perdieron la vida en el atentado.