Biolynx, la comunidad que impulsa el talento científico

Daniel Jiménez, a sus 23 años, ya ha encontrado su misión en la vida. No solo una profesión, sino una auténtica vocación, impulsar el talento científico y animar a los futuros investigadores a que no cedan en su empeño a pesar de las dificultades. Daniel Jiménez es un de los fundadores de la comunidad de jóvenes científicos BioLynx, con la que dan conferencias en ferias congresos y universidades para informar de todas las oportunidades que ofrece el mundo del laboratorio. «Tratamos de proyectar carreras profesionales. En nuestro mundo hay mucha frustración, ya que la recompensa económica a todo el esfuerzo e inversión que requiere la ciencia tarda bastante en llegar. Se quedan muchas vocaciones por el camino», lamenta Daniel, graduado en Biotecnología por la Universidad Francisco de Vitoria. Javier Salgado y Roberto Rivilla, son los cofundadores del proyecto.

Con 23 años, Daniel ya suma una estancia en Harvard, de donde ha podido ganar aprendizaje, experiencia y valiosas conclusiones: «Somos de los países que exporta más talento científico, lo que también significa que sufrimos una importante fuga de talento. Sin embargo, esto hace que estemos acostumbrados a sacar el máximo rendimiento de las oportunidades que se nos ofrecen. Somos reconocidos internacionalmente por hacer muy buena ciencia con pocos recursos. En mi etapa en Estados Unidos alucinábamos con el inmenso presupuesto que teníamos para cada experimento. Esto te permite poder equivocarte y arriesgar más, mientras reduce el índice de eficiencia. En España casi no se te permiten errores y se piden mayores garantías de éxito a la hora de financiar un proyecto». Por otro lado, Dani opina que «somos muy malos haciendo dinero con la ciencia, a pesar de que somos la décima potencia en publicaciones científicas».

En Harvard, junto a otros compañeros españoles desarrolló una investigación sobre biopsia líquida, un procedimiento muy útil para tratar cánceres genitales evitando hacer una biopsia convencional, que es reemplazada por una prueba a través de la orina. Pero tras meses de investigación, decidían volver a España para fundar BioLynx. Una de las principales misiones de BioLynx es ofrecer orientación profesional a los estudiantes: «Hay muchas más salidas de las que creen. El emprendimiento es una de ellas». Por ello, visitan universidades y foros para impulsar el talento.

Una de las conferencias en la Universidad Francisco de Vitoria CEDIDA

La realidad es que en España gran parte de la investigación está sufragada por inversión pública o solidaridad. Especialmente con las enfermedades raras se recurre siempre a los donativos privados, «ya que la inversión pública siempre busca el máximo impacto entre la población para justificar el gasto».

Ya que durante el inicio de su carrera los investigadores suelen depender de becas y ayudas, desde Biolynx siempre han optado por no cobrar a los estudiantes por el ingreso en su comunidad. Aun así, les invitan a participar en competiciones como la que celebraron el pasado mes de marzo, donde concentraron a 80 de los mejores talentos científicos de España, con el fin de crear sinergias: «Aun estando compitiendo, se ayudaban entre ellos».

Daniel reflexiona sobre una de las lacras del mundo de la investigación: «Publicar es un gran mérito, pero a veces la búsqueda del prestigio individual, a través de la citación, desvirtúa el verdadero significado y la misión de la ciencia, que no es otro que el bien común, por encima del reconocimiento o el mérito». También hace autocrítica sobre una de las tareas pendientes del campo científico, como es la comunicación: «El ego del científico hace que no entiendan que es fundamental explicar la ciencia para todos los públicos, hacerla accesible. Si la población general no entiende la importancia de nuestro trabajo, es imposible que avancemos».