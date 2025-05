Cincuenta años de fuego y valor inmortalizados por el grafitero Sfhir

El Parque de Bomberos de Alcalá de Henares celebra este 2025 su 50º aniversario con una agenda repleta de actividades conmemorativas y un homenaje muy especial que une historia, vocación y arte urbano. Inaugurado en 1975, el parque se ha convertido en uno de los más activos y referentes de la Comunidad de Madrid por el volumen de intervenciones y también por el compromiso de sus profesionales con la ciudad complutense.

Según datos del Gobierno regional, el Parque de Alcalá fue el que más salidas registró en toda la región durante el año 2023, con más de 1.200 intervenciones, muchas de ellas relacionadas no solo con incendios, sino también con rescates, accidentes de tráfico, salvamento de animales o colaboraciones con agentes forestales. En este contexto, "lo nuestro no es solo apagar fuegos. En los últimos años ha crecido mucho el número de salvamentos, un trabajo cada vez más multidisciplinar", explica Aurelio Ambite, bombero veterano con 36 años de servicio en el parque. “Atendemos desde accidentes de circulación o laborales hasta rescates de fauna silvestre en peligro. Y aunque estamos preparados para actuar con frialdad y eficacia, hay intervenciones que te marcan de por vida. La más dura para mí fue un accidente en el que intentamos salvar a una niña de menos de un año. Lo dimos todo durante casi una hora, con helicóptero, SUMMA, reanimación… pero no fue posible".

La historia del servicio de bomberos en Alcalá de Henares, sin embargo, se remonta mucho más atrás. En sus investigaciones sobre el pasado del parque, Aurelio ha encontrado documentos que sitúan la presencia de bomberos en la ciudad desde 1861. "Hemos estado revisando archivos municipales y de la Comunidad de Madrid, y hemos localizado documentos que reflejan la existencia de cuerpos de extinción desde el siglo XIX. Algunos de nuestros compañeros comenzaron en el parque en 1975, pero la tradición es mucho más antigua".

Este aniversario, de hecho, ha sido el detonante para crear nuevas formas de compartir esa memoria con la ciudadanía. "Llevamos dos años reflexionando sobre cómo dejar huella de todo esto, y de ahí nació la idea de encargar un mural a un artista urbano. Queríamos algo que fuera visible, que se quedara en el parque como un legado gráfico", añade Ambite.

El mural en proceso de construcción. Cedida

El elegido fue el grafitero internacionalSfhir, quien ha desarrollado una estrecha relación con Alcalá de Henares a lo largo de su carrera artística.Ha participado en diversos proyectos de arte urbano en la ciudad, incluyendo la creación de murales y colaboraciones con instituciones locales, además de ser uno de los más reconocidos muralistas del panorama actual. El mural, que se presentará oficialmente el próximo 17 de junio, permanecerá hasta entonces cubierto por una lona, como sorpresa para el acto oficial. "Para mí es muy especial que este trabajo sea en esta ciudad. Durante años pinté en el extranjero y ahora cada vez tengo más propuestas aquí, lo que me emociona. Antes nos veían como vándalos, ahora como artistas. Creo que el arte urbano puede ser una herramienta de transformación si se encauza bien y se educa en su valor", explica Sfhir.

El mural representa a un bombero genérico en su entorno laboral, como homenaje a todos los que han pasado por el parque. "Queremos reflejar ese espacio de trabajo donde cada día es diferente, donde hay aventuras, riesgos, compañerismo y servicio", detalla el artista. "Estar compartiendo estos días con ellos ha sido precioso. Nos están cuidando increíblemente, compartimos anécdotas, hablamos de sus intervenciones. Es un trabajo que tiene mucho en común con el nuestro: cada día es una historia distinta".

Hoy, el parque cuenta con alrededor de 76 profesionales que mantienen operativo el servicio las 24 horas del día. Muchos de ellos han pasado por situaciones de riesgo extremo, pero también por momentos de solidaridad y compromiso que refuerzan el vínculo con la comunidad. "Nos sentimos muy valorados. Si hay algo que pediría a la ciudadanía, es que sigan confiando en nosotros y manteniendo ese cariño que nos demuestran cada día. Nosotros lo devolvemos con hechos", señala Ambite.

El 50 aniversario no solo es una efeméride institucional, sino una oportunidad para recordar que detrás de cada uniforme hay una historia, una vocación y un compromiso con el bien común. Con actos programados durante los próximos meses, el Parque de Bomberos de Alcalá busca seguir siendo un referente de entrega, profesionalidad y también de memoria viva. Así lo expresó Sfhir a este medio "este mural es también un espejo para que los vecinos vean el valor de quienes viven a su lado y están dispuestos a arriesgar la vida por los demás".