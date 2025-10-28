Colisión múltiple de cinco coches en la M-40, a la altura de Sanchinarro

Un martes complicado para la movilidad en la Comunidad de Madrid. A los problemas del Cercanías tras un arrollamiento se ha unido el tráfico, con varios accidentes en puntos de la red viaria que están ocasionando importantes retenciones. Uno de los accidentes se ha producido en la M-40, a la altura de Sanchinarro, con una colisión múltiple entre al menos cinco vehículos.

Además, se ha producido otro accidente en la A-6, en sentido de entrada a la capital, a la altura de El Plantío, que está ocasionando retenciones en dicha vía en sentido norte. No han sido los únicos accidentes. En Villaverde, en dirección a la A-5, se ha producido otro alcance que está ocasionando importantes retenciones, y en la M-45, a la altura de Perales del Río, en dirección A-3.