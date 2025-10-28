Acceso

Madrid

Movilidad

Colisión múltiple de cinco coches en la M-40, a la altura de Sanchinarro

En Villaverde, en dirección a la A-5, se ha producido otro alcance que está ocasionando importantes retenciones

(Foto de ARCHIVO)Conducción Con Lluvia. Atasco.REMITIDA / HANDOUT por ARVALFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma31/10/2011
Atasco en MadridARVALEuropa Press
  • Miranda Valliniello
    Miranda Valliniello
Creada:
Última actualización:

Un martes complicado para la movilidad en la Comunidad de Madrid. A los problemas del Cercanías tras un arrollamiento se ha unido el tráfico, con varios accidentes en puntos de la red viaria que están ocasionando importantes retenciones. Uno de los accidentes se ha producido en la M-40, a la altura de Sanchinarro, con una colisión múltiple entre al menos cinco vehículos.

Además, se ha producido otro accidente en la A-6, en sentido de entrada a la capital, a la altura de El Plantío, que está ocasionando retenciones en dicha vía en sentido norte. No han sido los únicos accidentes. En Villaverde, en dirección a la A-5, se ha producido otro alcance que está ocasionando importantes retenciones, y en la M-45, a la altura de Perales del Río, en dirección A-3.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas