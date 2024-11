Así funciona ReViVa Madrid: alquileres baratos para inquilinos y gestión de la renta a propietarios

La Comunidad de Madrid sufre una de las mayores subidas del precio inmobiliario de su historia. Con unos precios imbatibles, el programa ReViVa Madrid, gestionado por la empresa municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), busca movilizar el mercado del alquiler de una forma que se incentive a ambas partes comprometidas.

Su objetivo es ampliar la oferta de alquiler a unos precios permisivos, garantizando una seguridad tanto a inquilinos como a propietarios. La empresa EMVS dispondrá de un listado de inscritos, entre los que se alquilaran las viviendas. Este programa tiene un presupuesto inicial de 30 millones de euros.

Así es cómo funciona el programa ReViVa de Madrid

El programa ReViVa consiste en que un propietario da su hogar vacío, en condiciones de ser habitada y libre de cargas, a EMVS por un período de tiempo determinado. Con todo esto, el propietario no tiene la opción de perder su titularidad y, recibirá una serie de garantías y ventajas firmadas en contrato. Entre ellas, una renta al mes independientemente del tipo de vivienda o incluso si no hay ningún inquilino viviendo.

En el caso de los inquilinos, deberás acceder a la página de EMVS y rellenar un documento de solicitud, que deberás cargar en un formulario. Una vez apuntado, recibirás un número de registro con el que poder acceder al catálogo de viviendas en oferta, teniendo en cuenta las preferencias, ingresos y circunstancias personales.

Sin embargo, para ser inquilino hay que tener en cuanta un requisito: nunca pagará más del 30% de sus ingresos y deberá estar empadronado en Madrid desde al menos un año. Así el programa da uso a aquellas viviendas vacías y aumentan la oferta destinada al alquiler.

Los beneficios para ceder y/o alquilar una vivienda con EMVS

Aunque visto así parece que los únicos con ventajas son los propietarios, lo cierto es que los inquilinos también las tienen, empezando por un alquiler con un precio asequible, ya que no pagarán más del 30% de sus ingresos netos, con una renta mínima de 450 euros al mes. Además, el programa da una ayuda de hasta 300 euros para inquilinos en caso de vulnerabilidad, como en caso de menores de 35 años, mayores de 65 o familias monoparentales.

Por otra parte, los inquilinos tienen que inscribirse en la Bolsa de Demandantes de Vivienda, en las que pueden consultar las diferentes ofertas y seleccionar la que mejor se ajuste a ellos. Asimismo, a parte de estar empadronados en la capital, no pueden tener otra vivienda en la Comunidad de Madrid, salvo excepciones como un hogar inadecuado o estar en procesos de divorcio.

En el caso de los propietarios, no pierden la titularidad de la vivienda que mínimo han de ceder cinco años, recibirán una renta mensual incluso si la vivienda no está ocupada. Además, la empresa se hace cargo de la búsqueda de inquilinos y mantenimiento de limpieza de la casa, así como del pago de las cuotas de comunidad, seguro del hogar, etc.

Igualmente, pueden recibir hasta 45.000 euros para realizar reformas en la vivienda, aunque deberán ir devolviendo poco a poco de la renta mensual. Por otro lado, al finalizar el contrato la casa vuelve a su propietario en las mismas condiciones, salvo el desgaste normal por usos.