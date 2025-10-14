La Comunidad de Madrid, la primera región con cajero en todos sus municipios

La Comunidad de Madrid sigue dando pasos por igualar las oportunidades y el acceso a servicios de todos sus municipios. Así, será la primera región en España donde todas sus localidades dispongan de cajero automático, después de que las 61 demarcaciones con menos de 20.000 habitante, y dos pedanías, que carecían de él se hayan sumado a la iniciativa anunciada por la presidenta Díaz Ayuso en el Debate sobre el Estado de la Región celebrado en septiembre. Así lo confirmaba ayer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro informativo en la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. García Martín explicó que esta medida, encuadrada en el programa Pueblos con Vida, ha recibido una gran acogida por parte de todos los ayuntamientos que se han adherido al convenio con el Gobierno regional y que han confirmado la cesión de un espacio para su instalación. La mayoría de ellos se encuentran en la Sierra Norte. Previsiblemente, se empezarán a instalar a partir del mes de marzo del próximo año y, para ello, la Comunidad de Madrid destinará una inversión de 70.000 euros.

Las personas que utilicen estos cajeros, además de sacar dinero sin ningún tipo de comisión. Se prevé además que se puedan ir ampliando a gestiones básicas como realizar ingresos en efectivo, consultar su saldo, comprobar los últimos movimientos de su cuenta bancaria, pagar recibos o tributos y recargar las tarjetas de transportes, entre otros.

Además, para seguir apoyando a los pueblos, el Gobierno madrileño invertirá 48 millones de euros, a través del Programa de Inversión Regional (PIR), para la puesta en marcha del primer Plan de Carreteras Rurales, cuyo objetivo es mejorar los accesos y la conectividad entre los municipios que cuenten con menos de 20.000 habitantes, facilitando los desplazamientos y la vida diaria de sus vecinos. Se realizará en colaboración con la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que incluye mejorar las travesías de acceso a 17 municipios, la creación de intersecciones y mejoras de firme en carreteras y en la construcción y adecuación de 36 nuevos kilómetros de carril bici.

También, en materia educativa, se ampliarán las ayudas para facilitar la conservación y mejora de colegios públicos a municipios de hasta 50.000 habitantes, que hasta ahora se venían prestando a los de menos de 20.000. Para ello, el Ejecutivo autonómico destinará 15 millones de euros a esta iniciativa de la que podrán beneficiarse 57 centros de Infantil y Primaria; Ceipso (de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria) y Educación Especial de 12 municipios.

Más oficinas móviles

De la misma forma, García Martín avanzó la extensión de la red de Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano a todos los municipios con menos de 50.000 habitantes, llegando a 155 poblaciones con un total de 982.185 vecinos. En la actualidad, estos vehículos llegan a las poblaciones de menos de 20.000 y con esta ampliación se beneficiarán además Algete, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Galapagar, Mejorada del Campo, Navalcarnero, Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares, Torrelodones y Villanueva de la Cañada. «El Gobierno autonómico trabaja para garantizar los mejores servicios públicos a todos los madrileños, sin importar su lugar de residencia dentro de la región, y que puedan elegir con libertad dónde desarrollar su proyecto de vida, por ello pondremos en marcha una nueva Oficina Móvil», señaló el consejero.

Actualmente, existen cuatro oficinas móviles que prestan servicio en 143 pequeños municipios, donde los vecinos pueden realizar diferentes trámites, solicitar información sobre programas o prestaciones y llevar a cabo gestiones como la obtención de la Tarjeta Virtual Sanitaria, entre otras. Tienen una frecuencia de paso semanal en el caso de localidades de más de 500 habitantes y quincenal en los que estén por debajo de esa cifra. Los asuntos por los que más se interesan los usuarios están relacionados con la atención a las personas en materia de discapacidad, dependencia, familia, así como ayudas a la maternidad u otra clase de ayudas, becas o subvenciones de toda índole .