Detenido en Madrid el ladrón de la exclusiva bicicleta de un piloto de MotoGP sustraída en Cheste

La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de 44 años acusado de sustraer la exclusiva bicicleta de un piloto de MotoGP durante la celebración del Gran Premio de Motociclismo en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), que tuvo lugar entre el 14 y el 16 de noviembre. La investigación ha permitido recuperar uno de los artículos más singulares del paddock: una bicicleta de la que solo existen dos unidades en el mundo y cuyo valor se sitúa entre los 15.000 y los 20.000 euros, según fuentes del Instituto Armado.

El robo se produjo en la zona de motor-home del circuito, un área restringida destinada a pilotos, equipos y personal acreditado. Allí, el detenido se habría apropiado de la bicicleta aprovechando los momentos de mayor movimiento durante el Gran Premio. Para no levantar sospechas, según detallan los investigadores, el sospechoso llegó incluso a hacerse pasar por miembro de una de las escuderías, lo que le permitió desplazarse con normalidad con el vehículo sustraído fuera del recinto.

Tras la denuncia del robo, el Equipo de Policía Judicial de Ribarroja (Valencia) activó una investigación exhaustiva. Los agentes comenzaron analizando las imágenes de seguridad no solo del circuito, sino también de establecimientos y espacios de los alrededores. Fue en una gasolinera cercana donde localizaron un rastro clave: las cámaras captaron a un hombre entrando al establecimiento con la bicicleta, maniobra que permitió a los investigadores concretar su aspecto físico y su comportamiento en las horas posteriores al robo.

A partir de estas imágenes y del análisis de testigos, la Guardia Civil identificó al posible autor: un hombre vecino de Madrid que en el momento de los hechos se encontraba de permiso penitenciario. Sobre él pesaban diversos antecedentes por delitos contra el patrimonio, incluidos varios hurtos y la sustracción reciente de un vehículo a motor en un concesionario. La acumulación de antecedentes y su presencia en la zona el día del robo reforzaron la principal línea de investigación.

En coordinación con el Puesto Principal de Majadahonda, los agentes siguieron el rastro del sospechoso hasta localizarlo esta semana en un barrio de Madrid. Allí fue detenido como presunto autor de un delito de hurto de especial relevancia debido al alto valor del objeto sustraído y al carácter restringido del lugar en el que fue robado. Los investigadores pudieron confirmar, gracias a los sistemas de videovigilancia y a declaraciones de testigos, que el hombre portaba la bicicleta durante su huida, lo que permitió cerrar el cerco sobre él.

El instituto armado destaca que el operativo ha requerido una coordinación estrecha entre unidades de distintas provincias, dada la distancia entre el lugar del robo y el punto de detención. Asimismo, se subraya la rápida colaboración entre equipos de seguridad del circuito, dependencias cercanas y comercios de la zona, que facilitaron el acceso a las imágenes clave para reconstruir el recorrido del sospechoso.