Detenidos en Alcalá de Henares por robar con violencia a una mujer

La Policía Local de Alcalá de Henares ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un atraco con violencia a una mujer, cometido a la altura del número 45 de la vía Complutense.

Según ha informado el Ayuntamiento complutense, los hechos ocurrieron cuando una mujer fue abordada y agredida por dos personas que le sustrajeron el bolso con violencia, llegando a arrojarla al suelo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas magulladuras, por lo que una patrulla solicitó asistencia sanitaria, siendo atendida en el lugar por lesiones de carácter leve.

Un testigo facilitó a los agentes una descripción detallada de los agresores y la matrícula del vehículo en el que huyeron, y la Policía activó el protocolo de búsqueda, dando aviso inmediato a la Policía Local de Guadalajara ante la posibilidad de que los sospechosos se dirigieran a su domicilio en dicha localidad.

Mientras tanto, el resto de las patrullas realizaron un dispositivo de búsqueda por la zona de Alcalá de Henares para evitar nuevos delitos, han añadido desde el Ayuntamiento.

Durante el operativo, uno de los agentes localizó un vehículo Renault Mégane que realizaba maniobras evasivas en una gasolinera. El patrulla interceptó y bloqueó el coche, identificando a sus ocupantes, un hombre y una mujer que coincidían plenamente con las características aportadas por el testigo.

Ambos fueron detenidos de inmediato como presuntos autores del atraco, han explicado desde el Consistorio.