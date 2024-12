Don José, el cardenal

Este caminante que es cristiano (muy pecador) por la gracia de Dios, y de su madre, ha tenido un encuentro junto a un grupo de periodistas afines con el cardenal de Madrid don José Cobo. Creo que es hombre con los pies en la tierra y no sólo piensa en el cielo.

La conversación nos sirvió, al menos a mí, para confirmar algo que me temía y es que la Iglesia, con estos cambios sociales tan rápidos, a veces está tan desorientada como el resto de los humanos. Sin embargo, tienen clara una cosa, un libro llamado Evangelio que es su Ley máxima, algo así como nuestra Constitución en lo civil.

Algunos echan de menos que la Iglesia tenga una voz más potente ante cosas que pasan en este Madrid y España. Los jefes lo tienen claro: «El cristianismo no es una ideología, ni opción política, no somos un vocero más».

Don José sí que reconoce que la Iglesia tiene que aprender a enviar su mensaje con un lenguaje más moderno capaz de llegar a todos.

El cardenal mantiene que la diócesis de Madrid está unida, aunque sí matiza que es «grande y compleja», cruce de muchos caminos y con la riqueza de muchas comunidades cristianas.

La Iglesia tiene mucho trabajo por delante. Ya saben que la situación no es la de hace años, aunque algunos confundan un funeral católico con un «funeral de Estado» en una sociedad que teóricamente es aconfesional. Que el presidente de Gobierno no acuda, creo yo, es una falta de respeto a todos los fallecidos, aunque él no sea creyente.

Los jefes de los cristianos quieren estar con los suyos y han renunciado a llegar a algunos que nunca les van a escuchar porque piensan que no van a cambiar.