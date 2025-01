Dos hombres se ensañan con una mujer en una agresión tránsfoba en Alcalá de Henares

Dos hombres golpearon la madrugada del domingo a una mujer transgénero de 41 años en pleno centro de la Alcalá de Henares, en una agresión claramente tránsfoba, según el relato de las denunciantes, ha informado en redes sociales la asociación 'Alcalá Entiende' y COGAM en un comunicado. Los hechos ocurrieron a las 3:45 horas del día 26 en la calle Santa Catalina. Dos individuos se acercaron a dos personas que acababan de salir de un local y se dirigían a su domicilio, profiriéndoles motes e insultos tránsfobos. Según han relatan las víctimas a COGAM y a Alcalá Entiende, al poco tiempo estos dos individuos procedieron a atacarlos, en lo que la mujer trans describe como un "encuentro muy rápido y violento, especialmente dirigido" hacia ella. Además, en un momento dado retuvieron a su pareja, de 41 años, y le obligaron a observar cómo uno de los agresores se arrodillaba encima de la víctima y procedió a lanzarle golpes en la cara continuamente mientras le llamaban "maricón". Entonces, el novio pudo zarfarse y liberarse de la persona que le retenía y acudió en ayuda de su chica, quitándoselo de encima, no sin antes de que uno de los atacantes procediera a patearla mientras yacía en la calle. "Estaba en modo de huida o de lucha, pero en un momento pude quitarme de encima al agresor y ponerme de pie y defenderme junto a mi pareja", ha relatado la agregida, que responde por las iniciales Y.S.R. Pero pese a ello, los insultos y gritos continuaron, y uno de los atacantes le preguntó al otro: "¿Les seguimos pegando?", antes de marcharse del lugar a la carrera. "Me pareció que estos cobardes se asustaron cuando vieron a un camión de basura y a un transeúnte acercándose por la calle y toda la sangre corriendo por mi cara", dijo Y.S.R., quien requirió atención médica por un corte profundo en su ceja izquierda y hospitalización por fuertes dolores en su pecho. "Aunque todavía tengo mucho dolor, sé que las cicatrices físicas sanarán, pero tengo mucho miedo y sufro continuos ataques de pánico; simplemente no puedo quitarme la imagen de los ojos del hombre mientras seguía golpeándome; lo estaba disfrutando", ha relatado.

Tal y como han descrito los denunciantes, con un retrato robot que han elaborado de los autores, se trataría de un varón entre 35 y 45 años, entre 1,78 y 1,80 metros de estatura y de unos 90 kilos. Tiene el cabello castaño con canas y corto con peinado a un lado. Además, presenta un lunar pequeño en la parte izquierda de la cara. El segundo autor tiene entre 30 y 40 años, mide entre 1,70 y 1,75 metros y pesa entre 70 y 80 kilos. Tiene el cabello negro y corto y luce barba perfilada. Asimismo, presenta perforaciones en las orejas. Las víctimas acudieron a un centro médico y con el parte correspondiente interpusieron una denuncia en comisaría. Ahora esperan que cualquier persona que pueda proporcionar pistas sobre los autores se las comuniquen a la Policía Nacional o se las hagan llegan a las asociaciones LGTBI para que "no quede impune este brutal delito de odio". Ante lo ocurrido, la diputada autonómica Carla Antonelli, que además es la primera senadora trans, ha publicado en sus redes sociales dos fotos del estado de la agredida, en las que se aprecia las contusiones que "con saña" dejaron en su cara ensangrentada. "Los discursos de odio engendran odio; unos son los altavoces y otros los ejecutores. Basta ya", ha escrito. Por su parte, COGAM, como colectivo comprometido con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+, ha condenado esta agresión tránsfoba y reitera su denuncia contra este tipo de delitos de odio. Y recuerdan la importancia de "no normalizar" estos ataques y de utilizar las herramientas legales disponibles para combatirlos.

Ante lo ocurrido, el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Santiago Alonso, ha expresado este martes su más "firme condena" ante la agresión tránsfoba sufrida por una pareja en la madrugada del domingo en pleno centro histórico de la ciudad complutense, y ha ofrecido su respaldo a las víctimas. "Hemos contactado con las víctimas para ofrecerles el respaldo necesario, derivándolas al programa contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid, que les brinda apoyo jurídico y psicológico gratuito", ha señalado. Alonso ha informado además de que el Ayuntamiento trabaja en colaboración con el abogado especializado en casos de delitos de odio, Manuel Ródenas, para garantizar que las víctimas cuenten con la mejor asistencia durante este proceso. "La justicia debe actuar con contundencia ante este tipo de agresiones", ha afirmado. Por último, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento de Alcalá cuenta con programas municipales de apoyo contra la transfobia, incluyendo servicios de información, sensibilización y asesoramiento, que están a disposición de cualquier persona afectada. "Queremos que Alcalá sea un lugar seguro e inclusivo para todos", ha concluido.