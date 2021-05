¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Madrid?

Más de 5,1 millones de madrileños tienen derecho a voto en las elecciones a la Comunidad de Madrid. De ellos, casi 4,8 millones son residentes en la región, por lo que pueden ir a votar de forma presencial en las urnas que desde las 9 de la mañana de este 4 de mayo de 2021 están abiertas en los colegios electorales.

Tras una campaña electoral frenética, ha llegado el momento en el que los ciudadanos tienen que elegir a los representantes para la Asamblea de Madrid. En estos comicios, los electores pueden entre veinte candidaturas, aunque los sondeos indican que solo cinco de ellos obtendrán escaños: PP, PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos, con permiso de Ciudadanos, que no salen bien parados en las encuestas.

Horario de los colegios electorales para el 4-M

Los locales electorales han abierto sus puertas a las 9:00 de la mañana. Desde ese momento, los electores más madrugadores han podido votar en las urnas. Los indecisos y los madrileños que todavía no han tenido tiempo de acercarse al colegio electoral todavía están a tiempo de hacerlo, ya que tienen de plazo hasta las 20:00 horas del 4 de mayo de 2021. A partir de ese momento no se aceptarán más votos.

La situación sanitaria hace que estas elecciones en la Comunidad de Madrid sean diferentes a las que se celebraron hace dos años. En este caso, se ha elaborado un protocolo sanitario para evitar el contagio por coronavirus al ejercer el derecho a voto. En concreto, se han establecido dos franjas horarias para proteger a las personas vulnerables y los mayores de 65 años, así como para que las personas con síntomas o con infección activa puedan acudir a votar sin poner en riesgo al resto de los electores.

El horario recomendado para las personas que más pueden sufrir los efectos del Covid-19 es de 10:00 a 12:00 horas, por lo que si no pertenece a este grupo, puede ir a votar con normalidad. No obstante, si no tiene síntomas, se recomienda que no se demore más allá de las 19:00 horas, ya que a partir de esa hora es cuando está previsto que acudan a las urnas las personas que pueden ser contagiosas.

🔴Protocolo para unas elecciones seguras frente al COVID-19 el 4 de mayo🔴



👉 Horarios recomendados para votar:



⌚ De 10 a 12h las personas mayores de 65 años.



⌚ De 19 a 20h personas sintomáticas o con enfermedad activa. pic.twitter.com/J6F3yrIdhg — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 18, 2021

Aforo de los colegios electorales

La Comunidad de Madrid ha abierto un portal para consultar el aforo de los colegios electorales. El servicio solo está operativo entre las 8:00 y las 20:00 horas de hoy, y ofrece la afluencia de votantes y un mapa con los locales electorales más cercanos a su ubicación. La herramienta el útil para evitar aglomeraciones y posibles colas a las puertas de los colegios electorales, las mesas y las urnas.

Recomendaciones para votar

Para votar de forma segura, se recomienda llevar la papeleta preparada dentro de un sobre desde el domicilio, permanecer el tiempo mínimo indispensable para votar dentro del local, así como utilizar los dispensadores de gel hidroalcóholico, no retirarse la mascarilla y mantener la distancia de seguridad durante todo el proceso. En los locales electorales tienen prioridad de acceso las personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad. Se debe acudir a votar sin acompañantes, salvo en casos puntuales.