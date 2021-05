Directo elecciones Comunidad de Madrid 2021: Las urnas se abrirán con sólo un 6,2% de voto indeciso

La movilización y el futuro de Cs son dos de las incógnitas que pueden determinar el tablero en las elecciones a la Comunidad de Madrid que se celebran hoy, mientras que a nivel nacional puede fraguarse la reunificación de la derecha.

La campaña más polarizada que se recuerda en los últimos años ha terminado bajo el mantra de dos mensajes que han ido repitiéndose a lo largo de los últimos 15 días. «Comunismo o libertad» y «democracia o fascismo». Dos eslóganes políticos a partir de los cuales ha girado la política madrileña y que tendrán colofón esta noche tras una carrera de infarto en la que las propuestas electorales han quedado en un segundo plano.

8.25 h

Un total de 340 notarios de la Comunidad Madrid permanecerán de guardia este martes durante la jornada electoral al poder ser requerida su intervención en varias fases del procedimiento electoral y deberán estar disponibles hasta las 22:00 horas.

Como funcionarios encargados de dar fe, la legislación electoral reserva a los notarios una serie de actuaciones en el proceso electoral, labores que prestan gratuitamente en su condición de fedatarios públicos.

8.00 h

Los partidos recibirán una subvención de casi 20.000 euros por escaño logrado en las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo de 2021, según recoge la orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública, emitida el 16 de marzo de 2021, por la que se fijan, las cantidades para el cálculo del límite de gastos electorales y de las subvenciones a los gastos electorales.

Tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el límite de los gastos electorales a las elecciones a la Asamblea de Madrid será el que resulte de multiplicar 0,50 euros por el número de habitantes correspondiente a la población de derecho de la Comunidad de Madrid.

Las cuantías de las subvenciones por los gastos que originen las actividades electorales previstas en el artículo 22.1 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, aplicables a las elecciones a la Asamblea de Madrid que se celebrarán el día 4 de mayo de 2021, serán de una subvención de 19.981,18 euros por cada escaño obtenido y una subvención de 1,01 euros por cada voto conseguido por la candidatura, siempre que hubiera obtenido al menos el 3 por 100 de los votos emitidos.

7:15 h

Representan el 60% del censo y dos de cada tres ciudadanos de esa franja de edad votarán. Sólo un 6,2% de los madrileños llega a las urnas sin decidir el voto: la mayoría son exvotantes del PSOE y de Ciudadanos.

Las urnas se abrirán hoy en Madrid con sólo un 6,2 por ciento de voto indeciso. La evolución de las encuestas confirma que, al menos demoscópicamente, la foto inicial de la campaña y la foto final de la misma varían en muy poco. El voto estaba ya muy decidido, y aunque desde la izquierda –y también desde Vox– han intentado concentrar la pelea en el terreno ideológico, la gestión de la pandemia parece que ha influido más en la posición de los madrileños ante las urnas que las sobreactuaciones, las amenazas a los políticos y el ruido de la política de este último mes.

6.30 h

«La gente estaba muy ilusionada, había muy buen ambiente, pero todavía se sentía el miedo del 23-F», recuerdan Félix y Rafael, que participaron en la primera primera votación de la Asamblea.

En aquellos históricos comicios, el socialista Leguina arrasó con una mayoría aplastante. Se hizo con 51 escaños de la Asamblea, muy por delante del candidato de Alianza Popular, Luis Guillermo Perinat, que se quedó en los 34 y un Partido Comunista, encabezado por Lorenzo Hernández que consiguió nueve asientos.

La formación naranja ha tenido que enfrentarse a unos comicios que no esperaba ni quería y que fueron convocados por Isabel Díaz Ayuso con el argumento de evitar una moción de censura, después de que Ciudadanos se aliara con el PSOE en Murcia.

Ciudadanos ha llegado al final de la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid con la esperanza de que no se cumplan los peores pronósticos de las encuestas, que auguran que se quedará sin representación parlamentaria en la Asamblea. Tras haberse hundido en Cataluña y haber perdido el poder en la Región de Murcia, la posible derrota de Cs en Madrid podría hacer que el partido liderado por Inés Arrrimadas estallase.

5.15 h.

A qué hora abren los colegios electorales

El 4 de mayo se celebran las elecciones de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión los comicios caen en martes y estamos antes una circunstancia excepcional ya que en España las elecciones se suelen celebrar en domingo. En 1987 los madrileños también votaron en día laborable, en aquella ocasión fue un miércoles.

Los ciudadanos tienen muchas dudas sobre qué se puede hacer y que no en estas elecciones, cuáles son los horarios de apertura y cierre de colegios electorales, se puede votar o no en horario de trabajo, etc.

Horarios de colegios electorales

- Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 09:00 horas de la mañana del martes 4 de mayo.

- Se cerrarán a las 20:00 horas de la tarde.

- Debido a la pandemia por coronavirus la Comunidad de Madrid recomienda unas franjas horarias para velar por la seguridad y salud de los madrileños. Los horarios no son de obligado cumplimiento pero la Comunidad de Madrid confía en que se respeten las franjas establecidas siempre que se pueda con el objetivo de salvaguardar la salud de todos los votantes y que la pandemia no sea un obstáculo para ejercer el derecho al voto.

Al igual que sucedió en las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero se destinan unas horas para los mayores, otras para las personas con covid-19 o personas con síntomas.

De esta manera se intenta que no convivan en un espacio cerrado personas vulnerables por edad con personas contagiadas.