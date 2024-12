Estos son (algunos) de los barrios de Madrid agraciados por "El Gordo" de Navidad

Hay "vida" más allá de Doña Manolita o La Bruixa d'Or, dos de las más recurrentes y recurridas administraciones de lotería de España. Y es que, en esto de la suerte, nada está escrito. Todo es un puro azar. Estamos ahora a unas semanas de la cita más importante del año para muchos: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Un evento en el que millones de españoles buscarán la fortuna con uno, dos o quién sabe cuántos décimos. Una ocasión para que algunos "intercambien y repartan" suerte. Todos ellos, a estas horas, con las mismas probabilidades de llevarse ‘El Gordo’ del 22 de diciembre.

Los juegos de Loterías y Apuestas del Estado son una práctica muy seguida en toda España. Y es que en nuestro país no solo existe fiebre por las prácticas de azar cuando se acercan grandes sorteos como el de la Lotería de Navidad o el de la Lotería del Niño. Además, cuando menos lo esperamos, podemos ser los agraciados.

Esta es la lista de barrios de Madrid dónde ha caído el Gordo de Navidad, en años pasados: destacan la administración de Lotería nº205 (Av. de Monforte de Lemos, 119, Barrio del Pilar – Fuencarral-El Pardo); calle Galera, 15 (Barajas); calle Malgrat de Mar, 5 (Puente de Vallecas); Calle de Quintana, 18 (Moncloa – Aravaca); Administración 88 (calle de Sagasta, 8, Centro); calle de Malcampo, 4, 7 (Chamartín); avenida de la Peseta, 58 (Carabanchel); Administración nº150 (El Elefante de Arenal) Calle del Arenal, 16 (Centro); Doña Manolita (calle del Carmen 22 – Centro); calle de Toledo, 93 (Centro); calle de Narváez, 13 (Salamanca); calle de Emilio Ferrari, 64 (Ciudad Lineal); Administración n°523 (La Chulapa de Moncloa) Intercambiador Transportes, C. de la Princesa, 98 (Moncloa-Aravaca); calle de Gaztambide, 68 (Chamberí); calle Alberto Palacios, 5 (Villaverde); Centro Comercial Los Ángeles en avenida de Andalucía, Km. 7 (Villaverde); Paseo de Extremadura, 62 (Latina); y avenida del Manzanares, 52 (Latina).

Mención destacada merecen también algunas localidades, y es que la suerte no es solo privilegio de la capital. Dentro de los municipios de la Comunidad de Madrid, hay un nombre que destaca por encima del resto: Torrejón de Ardoz, el único municipio de la región donde el Gordo ha caído cuatro veces: en 1988, 2017, 2018 y 2022. Y esto no es suerte: es estadística. Un lugar pequeño, si lo comparamos con la capital, que ha sido la gran ganadora en estos de los premios, con un total de 84 premios gordos en su haber, además de las otras 29 veces que ha tocado en municipios de la Comunidad de Madrid. Y aquí todos recuerdan a esa localidad de la carretera de Barcelona: Torrejón de Ardoz, cómo no.