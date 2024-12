El fracaso de la Movilidad

Este caminante, que ama Madrid y sus virtudes y no mucho sus defectos, usa su abono transportes a tope y comprueba todos los días que tenemos uno de los mejores metros del mundo. Hace algunos años Cercanías funcionaba bien, como un reloj, pero los que dicen que apoyan a los trabajadores eligieron el AVE y abandonaron el transporte público, el que usan los ciudadanos que no tienen para coger el coche y pagar un parking.

La EMT está bien, pero aún falta mucha conciencia ciudadana para no interrumpir sus carriles bus. En los últimos meses he notado algunas deficiencias que no se veían, como mayor frecuencia entre buses y demasiados indicadores de tiempo de las paradas rotos.

Uno, que tiene utilitario, ha tenido que coger tres ocasiones este mes. Me arrepentí cien veces. Una de ellas era el día que se encendían las luces de Navidad. Un grave error. Tuve que volver a casa enfadado conmigo mismo por ser tan tonto.

En una hora y treinta minutos que estuve atascado en el centro no vi un solo agente de movilidad. Y eso que creo que ahora van con un uniforme rojo. Ni uno. ¿Policías municipales? me dicen que el tráfico no es su misión. ¡Ah bueno! Y por qué están regulando en el Bernabéu o Metropolitano.

El tráfico que hasta hace poco iba bien, ahora está fatal. El cuerpo de Movilidad, que depende de Medio Ambiente, me dicen que está desorganizado con jefes que no lo son y que la descoordinación con la Policía Municipal es total. Los agentes aspiran a ser policías, que cobran más, y carecen de mandos capaces de evitar que la ciudad sea un desorden. Me temo que el cuerpo, con ya años de funcionamiento, ha fracasado, aunque lo hayan pintado de rojo.