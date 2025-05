El futbolista madrileño que trabajó con Pelé en el New York Cosmos

Leo Messi, Beckham o Raúl son algunos de los futbolistas que decidieron en los últimos tiempos extender sus carreras en Estados Unidos, en lo que hoy se conoce como MLS. Sin embargo, ya en los años 70 Estados Unidos decidió apostar por grandes estrellas del fútbol, como Pelé o Beckenbauer. Con ellos coincidió un madrileño, José Luis Boyarizo, tras formarse en la cantera del Atlético de Madrid y pasar por Segunda B y otras categorías del fútbol español en clubes como el Arganda o el Ávila, fue seducido por la competición norteamericana una vez superados los treinta años. Lo que empezó siendo unas sesiones de entrenamiento que durarían una semana, acabó cambiando su vida para siempre. Desde Carlina del Norte, Boyarizo cuenta a LA RAZÓN su experiencia junto a «O Rei Pelé», como él aún le llama.

«El New York Cosmos venía a jugar un partido contra el Atlético de Madrid y tuve la oportunidad de conocer a su director deportivo en el antiguo Hotel Mindanao, allí nos ofrecieron la posibilidad a un compañero y a mí de ir a probar con ellos durante unos días». Allí comenzaría su aventura norteamericana, que inesperadamente acabaría en Memphis tras una cesión. Pero la verdadera experiencia arrancaría una vez finalizada su carrera deportiva, cuando comenzó a formar parte del «staff» técnico de los campus de verano organizados por New York Cosmos, que contaba aún con Pelé –ya retirado– como gran reclamo. José recuerda así sus años junto a la estrella mundial: «Lo que más me impactó fue su increíble humildad y su trato tan humano. Nunca olvidó de dónde venía. Y dentro del campo siempre fue el más grande. Ahora Lamine Yamal me empieza a recordar a él, aunque en sus últimos años a él le gustaba que le comparasen con Mbappé». José aún se emociona al recordar su pérdida: «Cuando enfermó estuve en contacto con su entorno para intentar estar a su lado».

Pelé y José Boyarizo CEDIDA

Recuerda con cariño uno de sus últimos encuentros: «Habían pasado ya 20 años de que trabajásemos juntos en Nueva York. De repente, durante unas vacaciones que pasaba en Madrid, veo anunciado un evento publicitario protagonizado por Pelé. Moví cielo y tierra para contactar con él. En el hotel en el que se alojaba no me dejaron subir a su habitación, pero conseguí hablar con su representante de entonces, y al enterarse de que estaba en el hotel me invitó a su su ‘‘suite’’ y pude hablar con él. Además, tanto a mi mujer como a mí, nos invitó al evento comercial que presentaba esa noche. Estaban invitadas todas las grandes estrellas del fútbol», recuerda.

Un deporte en constante crecimiento

Este madrileño celebra la gran apuesta que está haciendo su país de acogida por el deporte rey. Este verano, el Real Madrid y el Atlético de Madrid competirán en la primera edición del Mundial de Clubes, mientras que el año que viene acogerá el Mundial de selecciones, con España entre las favoritas. Por si fuera poco, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 contarán con las mejores selecciones sub-23. Además, valora positivamente la irrupción de futbolistas norteamericanos como Pulisic o Cardoso, quien está cuajando una gran temporada en el Real Betis.

José, fue uno de los españoles que vivió desde la distancia el histórico transcurso de la Selección española en el Mundial de Sudáfrica de 2010. «Sin embargo, en cuanto tuvimos opciones de pasar a la final decidí viajar a Madrid para vivir la final con los míos», recuerda así como disfrutó el histórico título de la Selección.

En Estados Unidos, José ha coincidido con varios españoles, incluso de la talla del máximo goleador de la Selección, David Villa. En la actualidad juegan junto a Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. También compite en Los Ángeles el exbarcelonista Riqui Puig. Por su parte, Nueva York ha transformado su franquiciado futbolistíco, ahora dominado por dos grandes grupos deportivos, como son Red Bull o el City Football Group, que tiene entre sus propiedades el Manchester City o el Girona. Aunque hayan pasado casi 50 años, Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos preferidos por las grandes estrellas para cerrar sus carreras, como lo es Arabia Saudí más recientemente.