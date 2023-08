El futuro de las «cocinas fantasma» pasa por la Comunidad de Madrid

En los últimos años, la transformación de la restauración y el auge de la comida a domicilio han traído consigo la aparición de las denominadas «cocinas fantasma», establecimientos que no acogen comensales, sino solo pedidos «delivery». Al tratarse de un fenómeno reciente, las anteriores regulaciones no contemplaban este tipo de infraestructuras, hasta la última reforma. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, afirmaba ayer que el Ayuntamiento entiende que no habrá ningún vacío legal en relación a las cocinas fantasma, después de la expiración de la moratoria para otorgar licencias. Esta situación ha surgido mientras se espera la aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid del texto municipal que incluye la nueva regulación para esta actividad.

Durante la gestión de Mariano Fuentes (Ciudadanos) en el área de Urbanismo del primer Gobierno municipal deJosé Luis Martínez-Almeida, en coalición con C’s, se intentó establecer nuevas normas urbanísticas para la ciudad, incluyendo la ubicación y características de las cocinas fantasmas que habían proliferado sin una regulación específica. Sin embargo, esta medida quedó pendiente debido a la necesidad de apoyos externos en la coalición minoritaria. Posteriormente, con mayoría absoluta y con Borja Carabante como delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, el Gobierno de Almeida presentó en julio la modificación de las normas urbanísticas al pleno de Cibeles. Esta iniciativa fue aprobada provisionalmente, a la espera de la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid en un plazo máximo de cuatro meses.

Durante el proceso de modificación, el Gobierno del PP y Ciudadanos implementó una moratoria que expiró recientemente, suspendiendo las licencias para actividades de suelo, construcción, cocinas agrupadas (fantasma) y actividades de almacenamiento y distribución. Con la moratoria finalizada y la espera de la ratificación de las nuevas normas por parte de la Comunidad de Madrid, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que no habrá un vacío legal debido a los plazos involucrados. Sanz explicó ayer que en el mandato anterior no se logró aprobar las normas urbanísticas necesarias debido a la oposición, que bloqueó la medida. Sin embargo, con las nuevas normas aprobadas y a la espera de la ratificación, se espera que no haya un vacío legal, ya que las últimas solicitudes ya se tendrán que ajustar a las nuevas regulaciones.

En el marco de las nuevas normas, se dará prioridad a la instalación de cocinas en zonas industriales, limitando su actividad en zonas residenciales. En estas zonas residenciales, se permitirá su instalación en locales industriales de hasta 350 metros cuadrados, con requisitos específicos.