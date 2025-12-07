Sucesos
Grave una motorista de 30 años tras perder el control de su moto en la M-30
La mujer ha sufrido varias fracturas abiertas al caer a la altura del kilómetro 5 de la circunvalación y ha sido trasladada en estado grave al Hospital de La Paz
Una mujer de 30 años ha resultado herida de carácter grave este domingo por la mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la M-30, a la altura del kilómetro 5, en el término municipal de Madrid. Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, la motorista perdió el control de la moto en la que circulaba y terminó cayendo sobre la calzada por causas que aún se están investigando.
El siniestro ha tenido lugar en torno a las 7.15 horas de la mañana, minutos antes de que el aviso llegara a los servicios de emergencias. A esa hora, el tráfico en la M-30 ya era notable por la circulación de primera hora del día, lo que ha obligado a activar con rapidez el dispositivo sanitario y de seguridad para garantizar tanto la atención a la víctima como la protección del resto de conductores que transitaban por la vía.
Hasta el punto del accidente se han desplazado efectivos del Samur-Protección Civil, que han atendido a la mujer en primera instancia en el propio lugar del siniestro. Una vez estabilizada, la motorista ha sido trasladada con pronóstico grave al Hospital Universitario La Paz.
