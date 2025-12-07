Grave una motorista de 30 años tras perder el control de su moto en la M-30

Una mujer de 30 años ha resultado herida de carácter grave este domingo por la mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la M-30, a la altura del kilómetro 5, en el término municipal de Madrid. Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, la motorista perdió el control de la moto en la que circulaba y terminó cayendo sobre la calzada por causas que aún se están investigando.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 7.15 horas de la mañana, minutos antes de que el aviso llegara a los servicios de emergencias. A esa hora, el tráfico en la M-30 ya era notable por la circulación de primera hora del día, lo que ha obligado a activar con rapidez el dispositivo sanitario y de seguridad para garantizar tanto la atención a la víctima como la protección del resto de conductores que transitaban por la vía.

Hasta el punto del accidente se han desplazado efectivos del Samur-Protección Civil, que han atendido a la mujer en primera instancia en el propio lugar del siniestro. Una vez estabilizada, la motorista ha sido trasladada con pronóstico grave al Hospital Universitario La Paz.