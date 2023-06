Hai Park, la coreana de Villalba con la nota más alta en selectividad: "Hace 10 años no sabía nada de español"

Hai Park se ha enterado esta mañana mientras que estaba tranquila con su ordenador en casa que había sacado la nota más alta en la EvAU de la Comunidad de Madrid. Exactamente un 13, 650 sobre 14. O lo que equivale a un diez en todas las asignaturas, menos en Francés, cuya puntuación ha sido de 8.25. «Mi madre vino corriendo a avisarme de que la Universidad Carlos III había llamado para informarnos», dice la joven de dieciocho años al otro lado del teléfono. Aún sin creérselo y aturdida por todas las muestras de interés de la gente y los medios de comunicación compara lo que está viviendo con haberse hecho famosa en solo 24 horas o haber ganado la lotería.

También que no se esperaba tal resultado por la dificultad de los exámenes que le llevaron a salir de cada uno de ellos bastante insegura. Especialmente el de Lengua, por no ser hablante nativa e Historia, por su extensión y la posibilidad de haber olvidado contenidos. Sin embargo, Hai Park es el claro ejemplo de que el trabajo tiene su recompensa. «He estudiado mucho. Ajusté mi horario al de la EVAU: me levantaba a las siete de la mañana, hacía el examen de lengua a las 9:30 y el de historia a las 12:00». Y es en esta práctica en la que cree que se esconde el secreto de tal éxito.

Sus profesores del IES Jaime Ferrán en Villalba pueden estar orgullosos. No solo por ella, muchos de sus compañeros han superado el diez en esta prueba y una de sus amigas ha alcanzado el 13,30. «Han sido muy pacientes y comprensivos. Creo que esto es solo el reflejo de que nos han preparado muy bien», y añade, «están muy contentos, no han parado de felicitarme y de darme abrazos». Ellos sí se lo esperaban. Y aunque ahora debería pensar en las vacaciones de verano, Park tiene muy claro su futuro: «Quiero estudiar Derecho y Estudios Internacionales en la Carlos III para después ser fiscal, diplomática o abogada. Tengo que pensarlo». Aún tiene tiempo y una prometedora trayectoria en todo aquello que se proponga, parece totalmente alejada de la incertidumbre o las dudas propias de su edad. «Me gusta el derecho porque quiero ayudar con mi conocimiento a las personas e intentar que la justicia esté en todas partes del mundo».

Su llegada a España hace diez años no fue fácil. No sabía nada de español y hablarlo como lo hace hoy ha sido un trabajo diario. «Las normas gramaticales del español son bastantes, tuve que aprender desde cómo utilizar la “ll” o la “y” hasta los tiempos verbales». Y aún recuerda los primeros días de clase en los que «no se enteraba de nada». Pero no fue solo el idioma a lo que tuvo que acostumbrarse con el tiempo, también a las diferencias culturales. «Al principio fue difícil porque jamás pensé que viviría en otro país, pero ya estoy totalmente adaptada y Villalba es un pueblo precioso».

A Park le han seguido en nota cuatro alumnos que han empatado con un 9,975; son estudiantes del Colegio Highlands, Salesianos Paseo de Extremadura, San Viator y Trinity College Liceo Serrano. Este curso el 96,56% de los alumnos que se han presentado a las pruebas de acceso a la universidad han aprobado, casi dos puntos por encima del año pasado, según han explicado los vicerrectores de las seis universidades públicas madrileñas en la rueda de prensa en la que han presentado los resultados de esta EvAU.