Investigación al PSOE de Alcalá de Henares: "Aquí hay mucho que explicar"

"Explicaciones inmediatas" y dimisiones. La mañana en el municipio de Alcalá de Henares dejó una oleada de reacciones ante la noticia publicada hoy por LA RAZÓN: el Juzgado de Instrucción número 6 de la localidad investiga en estos momentos los contratos relacionados con la Ciudad Deportiva de Alcalá bajo el mandato del ahora diputado socialista Javier Rodríguez Palacios. De este modo, sigue su curso la investigación abierta tras una denuncia por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos. La UDEF de la Policía Nacional ya ha practicado los primeros registros en busca de documentación municipal.

"El PSOE tiene en el Comité de Ética al exalcalde de Alcalá de Henares investigado por corrupción. Sospecho que a Óscar López no le contaron dónde se metía, porque los casos de corrupción se le acumulan al PSOE-M", aseguró el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, tras visitar el municipio de Alcorcón.

En su opinión, el exalcalde Javier Rodríguez Palacios, "tan aficionado a judicializar su inane tarea de oposición, denunciando permanentemente al actual equipo de Gobierno", tiene ahora "muchas explicaciones que dar", y con él, todo el PSOE de Alcalá y de Madrid. "Parece que, tras esa obsesión por atacar a la actual alcaldesa, lo que escondía era su interés en que no se hablara de los muertos que ha ido dejando en los cajones". Además, le ha recordado que este martes tiene una oportunidad de hablar en el Pleno municipal. "No está legitimado ni capacitado para ejercer como concejal y diputado una persona que es incapaz de dar explicaciones de su propia gestión", ha señalado.

Tal y como publicó LA RAZÓN este lunes, el registro de la Ciudad Deportiva de Alcalá se llevó a cabo el pasado miércoles 8 de enero, cuando se personaron en la infraestructura municipal los agentes del Grupo XXVI de la UDEF de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. El magistrado Manuel Chacón Alonso emitió un auto el pasado 10 de diciembre en el que autorizaba los pasos que, posteriormente, dieron los funcionarios de la Policía. La incoación de las diligencias previas se determinaron en un auto del 4 de octubre de 2024 y la Fiscalía se mostró favorable a las actuaciones para la «comprobación de los hechos indiciariamente delictivos».

Además, los agentes requisaron el expediente personal completo de Ángel Sánchez Barajas, entonces coordinador general de Deportes, y de Enríquez Rodríguez Santos, técnico municipal y jefe de Contratación, Compras y Recursos Humanos. De forma paralela, el juez ha solicitado recabar los nombramientos, cargos desempeñados y retribuciones percibidas desde el 1 de enero de 2018 de estas dos personas.

También se pronunció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. Desde la Real Casa de Postas, el consejero afirmó que, una vez más, el PSOE se ha visto "salpicado" por un caso de corrupción, algo a lo que les tienen "tristemente acostumbrados". "Lo que pido es que, en este caso, colaboren, y que el Partido Socialista dé las explicaciones oportunas ", añadió

El actual presidente del Consejo de Administración de la Ciudad Deportiva, Víctor Acosta, también portavoz de Vox en el Consistorio, anunció la convocatoria de un consejo extraordinario para solicitar que se persone la propia Ciudad Deportiva como "perjudicado".

Hay que recordar que la investigación ahora en curso parte de una denuncia presentada por Acosta relacionada con la desaparición de documentación sensible. Así, añadió que el actual equipo de gestión de la Ciudad Deportiva se pone a disposición de la Policía Nacional y de la Justicia para colaborar con las autoridades, así como remitir "cualquier documentación adicional que pueda ser requerida". "Hemos llegado con el firme propósito de impulsar un cambio, y la situación en la que se encontraba la Ciudad Deportiva Municipal era verdaderamente alarmante. Por ello, no dudé ni un instante en presentar la denuncia que logró captar la atención de las autoridades, para de esta manera, intentar encauzar la situación del Organismo”. En opinión de Acosta, el PSOE recurre al uso de fondos públicos, y “concretamente el dinero de los vecinos de Alcalá, como si fuera algo etéreo que no cuesta esfuerzo”. De ahí que considere "imprescindible esclarecer responsabilidades políticas y determinar el alcance de estas presuntas irregularidades”.

Por su parte, los socialistas complutenses no han dudado en calificar la información como "cortina de humo", así como un "intento desesperado" de PP y Vox para tratar de tapar la "inminente citación judicial" de la alcaldesa Judith Piquet, que "tendrá que sentarse ante el juez este viernes para declarar como investigada". “Estamos ante una nueva cortina de humo de un equipo de Gobierno desesperado, que no sabe ya qué hacer para tapar sus vergüenzas”, señalaron desde el PSOE de Alcalá. Los socialistas se refieren la causa, en la que el PSOE ejerce la acusación popular, relacionada con las declaraciones de la alcaldesa realizadas en enero de 2024, cuando Piquet aseguró que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido en las que se refería que el responsable como "un varón negro y joven". Unas declaraciones que, a juicio de los socialistas, constituirían la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documento.

“Estamos ante el uso mediático de una denuncia que se remonta al año pasado y que afecta a trabajadores de la Ciudad Deportiva Municipal que llevan décadas en la plantilla municipal y que han trabajado bajo los diferentes gobiernos municipales, mayoritariamente en gobiernos del Partido Popular, cuestión que el propio concejal de Vox ha ratificado en sus declaraciones”, señalan en un comunicado