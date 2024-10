El irresponsable de Cercanías

Los ayuntamientos del PP van a declarar la guerra pacífica al ministro más tonto de todo el Gobierno: un tal Óscar Puente. Si viviéramos en un país con políticos serios las corporaciones de la izquierda también se unirían a esta iniciativa porque la gestión del señor Puente es increíblemente nefasta.

En mi pueblo, por ejemplo, con gobierno de izquierdas, he sufrido varias veces en los últimos meses la negra gestión de este individuo que se burla de todos los españoles que usamos el transporte público. Se mofa cuando dice que el tren en España está en la edad de oro. También se ríe de los suyos. Le da igual.

En la última avería que he tenido que soportar de los cien viajeros afectados sólo dos pusimos una reclamación. Yo le puse que era un «chulo».

Tengo una amiga que me dice que insulto mucho. Todo porque llamo «tonto» al que se burla de los trabajadores, que son la mayoría de los usuarios de Cercanías, y de los usuarios en general. Y también dice que no debo insultar ni llamar «chulo» al ministro que se ríe de mí y de los que creemos en el transporte público.

Si todas las ocasiones que se para el tren Puente hubiera sido sensato y pedido disculpas, el que suscribe no le hubiera llamado ni «chulo» ni «tonto». Le hubiera comprendido porque sabemos que los anteriores ministros del PP y PSOE han apoyado la alta velocidad y marginado al Cercanías. El ministro impresentable también ha atacado a las empresas que hacen rebajas a las economías más modestas y nos dejan ir a las fiestas de Zaragoza por 18 euros ir y volver. Yo fui en Ouigo y me pareció un servicio fantástico con gente amable y que no le insulta como el señor ministro, jefe de Renfe.