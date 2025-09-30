Una máquina de fotos que es historia viva

Un antes y un después en la historia de la fotografía. La Sala de Exposiciones del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, hasta el 11 de enero de 2026, acoge una muestra que conmemora el 100 aniversario de la cámara Leica I, con un recorrido visual por la fotografía de calle, el paisaje urbano, el retrato o la naturaleza. Un total de 174 fotografías y una selección de cámaras clásicas y material inédito ilustran la profunda huella de la marca en la fotografía mundial.

La icónica marca alemana de cámaras Leica celebra su centenario con una exposición fotográfica que ofrece recorrido visual por los hitos de la fotografía de los últimos cien años, desde el nacimiento del fotoperiodismo hasta la democratización de la imagen, gracias a la portabilidad, fiabilidad y precisión de las cámaras Leica.

Cámaras clásicas y material inédito que ilustran la gran huella de la marca en la fotografía mundial. Un recorrido visual que aborda temáticas universales como la mujer, la crisis, la naturaleza o y las personas a través de la obra de grandes fotógrafos internacionales como Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Alberto Korda, Ralph Gibson, Sebastião Salgado, Steve McCurry, Joel Meyerovitz, Jane Evelyn Atwood, Ricard Terré, Gonzalo Juanes, Manolo Laguillo o Alberto García-Alix.

También se podrá ver material inédito de la marca con una selección inédita de cámaras clásicas como Leica I (1925) y Leica II (1932) junto con material histórico que ilustra la evolución tecnológica y estética de Leica durante este siglo. Con este centenario y exposición, Leica reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia y el arte visual. Invitando a fotógrafos, aficionados y público en general a adentrarse en un viaje por la historia y el futuro de una marca que ha sido testigo y narradora de imágenes inolvidables.

De esta manera, España se convierte en el país que acoge el mayor número de fotografías icónicas de Leica en una sola exposición para celebrar su centenario.