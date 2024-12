Máxima tensión Sol-Moncloa por el día de la Constitución

Los actos por el día de la Constitución han pasado a ser sinónimo de máxima tensión política en la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, antónimo de lo que debería significar una jornada como la del 6 de diciembre: la unión de los dos principales partidos en torno al texto sobre el que se erige nuestra convivencia. Ya el año pasado saltó la chispa cuando el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, aprovechó el acto celebrado en Sol para afear a Díaz Ayuso la postura del PP en el «bloqueo» del CGPJ.

Para este 2024, la situación no ha mejorado. La relación Sol-Moncloa es todavía más hostil. El acto que organiza hoy la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, contará con más de 300 invitados. Entre ellos, Javier Pulido, el padre de la niña de Canet (Cataluña) acosada tras conseguir que la justicia le reconociera su derecho a cursar un 25% de castellano en la escuela. O el político Francisco Vázquez, que realizará un análisis desde el punto de vista jurídico de la la Carta Magna. Sin embargo, otra de las novedades será que Francisco Martín, que sí acudirá al acto, no tendrá turno de palabra. Según denunció el propio delegado hace un par de semanas, el Ejecutivo de Ayuso había «mostrado su intención de ir un paso más allá en su estrategia de confrontación» con el Gobierno de España, impidiendo que «tomara la palabra en un acto que, hasta el pasado año, se organizaba conjuntamente entre las dos administraciones».

Por este motivo, su Delegación ha organizado un acto «paralelo» en conmemoración de la Carta Magna: mañana miércoles 4, a las 12:00 horas, en la Galería de Colecciones Reales. Como explican en la convocatoria, se trata de un evento pionero que nace «tras la intención de la Comunidad de Madrid de silenciar al Gobierno» central.

Durante el acto se homenajeará a las víctimas de la DANA y será clausurado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Como explica la Delegación, «han sido invitadas todas las instituciones políticas» madrileñas. La presidenta ya ha avanzado que no acudirá.

Fuentes de Sol consultadas por LA RAZÓN justifican este «cambio de formato» en su acto conmemorativo por la actitud de Martín el año pasado: el delegado aprovechó el acto para lanzar «un discurso político», sin «ajustarse al respeto institucional». «Se trata de un acto para conmemorar la Constitución, no para hacer política barriobajera», añaden.

Del mismo modo, reivindican un acto como en el de hoy, en el que, «por primera vez», tendrá la palabra gente «vinculada» de un modo u otro a la Constitución, sin estar involucrados en política, como es el caso del padre de la niña de Canet. Del mismo modo, avanzan que el evento de Sol contará también con un recuerdo para las víctimas de Valencia.

Así, en el contexto actual, tachan el acto organizado por Delegación de «pataleta» y «despropósito», que no hace sino «retratar» al delegado. A esto, hay que añadir que el Congreso de los Diputados celebrará también varias iniciativas a partir de este jueves en torno al aniversario de la Carta Magna.

Con todo, en este nuevo desencuentro sobrevuela la polémica en torno a la filtración de los datos fiscales de la pareja de Ayuso. La presidenta se manifestó al respecto en una entrevista de Antena 3, en la que culpa a Pedro Sánchez de orquestar todo lo relacionado con su pareja para destruirla. En ese sentido, consideró «profundamente desagradable» todo lo sucedido con el ya exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato, quien «utilizó» una información contra ella y la acusó de «corrupción».

También ayer, el PP, en boca de Carlos Díaz Pache, portavoz popular en la Asamblea, consideró «normal» que el delegado de Gobierno no tenga palabra en acto de la Constitución, ya que, al fin y al cabo, está organizado por el Gobierno regional. Así, la actual estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez está centrada «no solo en atacar de manera sistemática a la Comunidad de Madrid, no solo a los madrileños, sino de una manera muy personal y delictiva a la presidenta madrileña». «A mí me parece absolutamente normal que el representante de una organización mafiosa no hable en un acto que organiza la víctima de esos ataques», subrayó el portavoz.

Homenaje musical por la DANA

►La Consejería de Cultura, con Mariano de Paco Serrano al frente, está desarrollando un proyecto destinado a apoyar a los artistas y compañías de pequeño y mediano formato de los municipios afectados por la DANA. Como preámbulo, en el acto de hoy por la Constitución, actuará el dúo peruano Alejandro y María Laura. Los músicos compraron una casa en Paiporta una semana antes de la riada y tuvieron que abandonar su hogar temporalmente.