Merienda navideña y góspel en pleno centro de Madrid

Este sábado es el encendido de las luces de Navidad en Madrid... Unas fechas en la que toca celebrar. Y para eso, nada mejor que una merienda y unas voces góspel para adentrarse en el sentir más navideño y familiar. De ahí que Meliá presente una serie de experiencias exclusivas para disfrutar de la temporada más tradicional del año en la capital que combina gastronomía, música y actividades familiares. Palacio de los Duques vuelve con su tradición del coro góspel y su merienda de autor. Ahí estará, como en tantas ocasiones, la artista Nuria Riaza para tematizar los salones del hotel donde se celebrará la Navidad de un modo tan especial.

Una oportunidad única para disfrutar en el Palacio de los Duques, en la castiza plaza de Santo Domingo, a un paso del Palacio Real, de los conciertos de góspel navideño, que se celebrarán los viernes y sábados entre el 5 y el 27 de diciembre. Las actuaciones se acompañarán de una merienda especial elaborada por la pastelería madrileña Luna & Wanda, y el 27 de diciembre habrá un pase infantil con churros y chocolate de San Ginés. Sin duda a algunos les sabrá a poco... Pueden resarcirse con las cenas de gala, para las noches de Nochebuena y Nochevieja, que ofrecerá este hotel madrileño, que ya es toda una institución.