El Papa León XIV llega al Museo de Cera de Madrid

La figura del Papa León XIV ya está en la colección permanente del Museo de Cera, con los brazos abiertos y gesto de bienvenida, y se suma a las de otros cuatro pontífices: Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I. El Museo de Cera ha presentado este miércoles la escultura a tamaño real, elaborada por técnicos, escultores y pintores durante cuatro meses. Está vestida con el hábito papal de tejidos reales y lana veneciana y los zapatos rojos característicos de los pontífices, así como con el pelo canoso y gafas.

El realismo y el minucioso trabajo artesanal de esta figura son las características que destaca el Museo de Cera en un comunicado de prensa, en el que subraya la inclusión de en su colección permanente de las esculturas de cinco pontífices, desde Juan XXIII a León XIV.

El actual papa fue elegido el 8 de mayo pasado, el segundo día del cónclave para sustituir a Francisco. Nacido en Chicago (EEUU) en 1955 eligió el nombre de León XIV para su pontificado. La colección de este museo está formada por figuras de cera de personas y momentos clave de la historia reciente y de todo tipo de disciplinas.