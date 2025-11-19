Visitas guiadas, teatro o una ruta "gastro" para celebrar los 40 años del Museo de Picasso de Buitrago de Lozoya

El Museo Picasso, Colección Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya celebrará desde el viernes 21 y hasta el próximo domingo día 23 su 40 aniversario con una programación que incluye una ruta gastronómica, un acto institucional, proyectos educativos, colaboraciones artísticas, visitas guiadas, o la representación teatral de 'El barbero de Picasso'.

En 1985 se fundó en Buitrago del Lozoya un museo dedicado a las piezas de arte que Pablo Picasso regaló durante toda su vida a su barbero Eugenio Arias.

Arias era vecino de esta pequeña localidad del norte de Madrid y quiso que este legado se quedará en su pueblo. Desde entonces el museo ha ido creciendo y se ha convertido en un importante atractivo turístico de la Comunidad de Madrid.

El acto central de la conmemoración del 40 aniversario del Museo Picasso, Colección Eugenio Arias será el viernes a las 11.30 horas, con la presentación del proyecto de nuevo museo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya.

Se proyectarán los videos turísticos 'Buitrago, un lugar para vivir', y 'El muro de la amistad' y se presentarán los proyectos educativos comunitarios de la Casa de Niños, el colegio Peñalta y el CEPA del municipio.

A las 12.30 horas, se conocerán las colaboraciones artísticas de los centros educativos en la Plaza Picasso del municipio, mientras que a las 13.00 horas se realizará una visita guiada al Muro de la Amistad.

Por la tarde, en el salón de actos del Centro Educativo Gredos San Diego, se representará la obra 'El barbero de Picasso' (20.00 horas), a cargo de Antonio Molero, Pepe Viyuela, Juan Carlos Talavera, y Mar Calvo. Se trata de una actividad gratuita, aunque es necesario recoger las invitaciones en el Ayuntamiento o en el propio museo.

Ruta Gastro

Durante los días de la conmemoración se desarrollará la ruta gastronómica 'Buitrago sabe a arte', en la que una docena de establecimientos hosteleros del municipio han creado tapas y postres inspirados en la obra de Picasso.

Así, los visitantes podrán degustar la 'banderilla cubista de albondigas', la "pizza Guernica', la tapa 'el Picador', 'arroz negro con Paloma Picasso a alioli', unos 'Judiones Arias', 'Toritos salteados acompañados de Señoritas de Aviñón', o 'torrijas de la Señora Nicolasa'.

Finalmente, los días 22 y 23 de noviembre, se han organizado, en horario de mañana y tarde, visitas medidas al Museo Picasso, tanto a la Colección Eugenio Arias, como a la exposición temporal 'Picasso en la obra de Mingote'.