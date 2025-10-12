Morante de la Puebla dedica su faena a Ayuso: “Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente”

El diestro Morante de la Puebla protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada taurina de hoy en Las Ventas al dedicar su faena a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presente en la plaza. “Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente”, proclamó el torero desde el centro del ruedo, antes de iniciar la lidia entre una ovación cerrada del público.

El gesto se interpretó como un mensaje de apoyo explícito a la dirigente del Partido Popular, conocida por su defensa pública de la tauromaquia y su política de respaldo al sector cultural y ganadero vinculado al mundo del toro.

No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid se deja ver en plazas de toros o expresa públicamente su apoyo al sector. Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo madrileño incrementó las ayudas a las escuelas taurinas y mantuvo la tauromaquia como parte del patrimonio cultural autonómico. En distintos discursos, Ayuso ha defendido que “la libertad también consiste en poder disfrutar de los toros”.

Morante de la Puebla, por su parte, ha sido una de las figuras más reconocidas de la tauromaquia española en los últimos años, tanto por su estilo clásico como por su compromiso con la defensa del arte del toreo frente a las críticas de los colectivos animalistas.