Odio, siempre odio

El Gobierno de Sánchez ha decidido unilateralmente declarar la sede del Ejecutivo regional «Lugar de Memoria Democrática». Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto. Tengo un amigo que fue torturado en ese edificio y conozco la historia de la Casa de Correos, donde se declaró la República y estuvo la DGS en tiempos de Franco. Podría contar más historias de ese caserón que muchos de los que quieren tomar el edificio.

A Sánchez, y a sus socios, no les importa la historia. Lo que quieren es demostrar que están ganando una maldita guerra que perdieron. Si les interesara la historia y la Memoria (no entiendo lo de «Democrática») hubieran convocado a sabios (sin partido) y les hubieran dicho: busquen ustedes diez, veinte, treinta, cien lugares en los que colocar una placa que diga que en este lugar se desató el odio de unos y otros, y tras contar lo que sucedió en el edificio, dijera que todos optamos al final por la paz.

En Praga, Varsovia, Budapest y Bucarest he paseado por calles donde había placas de homenaje a los asesinados en las guerras. No entiendo que Madrid no pueda recordar donde torturaron a mi amigo por rojo o a mi abuelo (Círculo de Bellas Artes) por ir a misa, antes de «desaparecer», o donde mataron al teniente Castillo (Fuencarral) o en la casa de Calvo Sotelo (Velázquez) de donde lo sacaron para darle un tiro de camino a la Almudena.

Pero si las placas que voy a ver van a ser sólo de los que perdieron la guerra, mejor lo dejamos. Ellos siguen con el odio. Mi madre nos enseñó que no había que odiar ni al que había matado a tu padre.