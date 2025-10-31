Paracuellos del Jarama se consolida como epicentro del Halloween familiar en Madrid

Paracuellos de Jarama vuelve a situarse en el mapa del ocio familiar de la Comunidad de Madrid con una de las celebraciones de Halloween más esperadas. Tras el éxito del pasado año, que reunió a más de 1.200 visitantes y repartió medio millar de kilos de caramelos, el municipio prevé superar sus propias cifras: más de 2.500 personas participarán este fin de semana en una programación que combina diversión y seguridad.

El Ayuntamiento, con la colaboración de vecinos y comerciantes, ha impulsado un calendario repleto de actividades que transformará Paracuellos hasta el 2 de noviembre en un auténtico escenario del terror familiar. Según los cálculos municipales, más de 15.000 personas están implicadas en la organización, decoraciones y actividades complementarias.

“Paracuellos de Jarama se ha convertido en un referente del Halloween familiar en España. Este evento refleja la ilusión, la creatividad y la unión de todo un municipio”, ha subrayado el alcalde, Jesús Muñoz, destacando que la cita “es un ejemplo de cómo una fiesta puede reunir a generaciones enteras en torno a la diversión y al espíritu participativo”.

Halloween en Paracuellos. Gonzalo Pérez La Razón

Entre las novedades de este año, destaca la gran atracción ‘El Misterio de la Cámara de los Hechizos’, un pasaje del terror inspirado en el universo de Harry Potter, ubicado en el parking cubierto del edificio municipal de la plaza de San Pedro. Con un horario ampliado de 19:00 a 01:00 horas, el recorrido contará con diez actores profesionales, animaciones en la fila de espera y un photocall interactivo, en una propuesta que aspira a recibir más de 1.300 visitantes.

A su vez, la conocida Terminal volverá a transformarse con un segundo pasaje del terror, cuya temática se mantiene en secreto hasta su apertura. Esta doble propuesta refuerza la apuesta del consistorio por un Halloween inmersivo, adaptado a todos los públicos y con estándares de seguridad y control de aforo.

El Centro Comercial Miramadrid, colaborador esencial del evento, acogerá el domingo 2 de noviembre el concurso gastronómico “Tapa Terrorífica 2025”, al que se suman ocho locales del municipio. Durante todo el fin de semana , los bares y restaurantes La Sastrería, Susumo, Street Lounge, El Amanecer, Stopnecks, JR Dugout, Vida Caribe y Sidrería El Portillo ofrecerán su tapa temática a un precio de 3 euros.

Halloween en Paracuellos. Gonzalo Pérez La Razón

Además, el tradicional Mapa del Terror de Paracuellos volverá a ser la guía indispensable para descubrir las casas y comercios decorados, un recorrido que cada año sorprende por la creatividad de sus participantes.

El programa incluye también concursos que fomentan la implicación ciudadana: “Tapa Terrorífica Popular”, “Puerta Terrorífica”, “Mejor Disfraz” y premio a la mejor ruta decorada. Estas iniciativas, en palabras del alcalde, “dan valor al esfuerzo colectivo y convierten a Paracuellos en un modelo de convivencia festiva”.

Para garantizar el correcto desarrollo del evento, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y movilidad, con un aparcamiento adicional y personal auxiliar en el entorno del Paseo de las Camelas y la Avenida Consistorial. El objetivo, según fuentes municipales, es “facilitar la llegada de visitantes y mantener el tráfico fluido” ante la previsión de una afluencia histórica.

Desde el consistorio destacan que este tipo de iniciativas “repercuten directamente en la economía local, impulsando al comercio, la hostelería y el turismo de proximidad”.