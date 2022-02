Los 8 mejores planes musicales para este fin de semana: bandas sonoras, Merche, David Bustamante, Sr. Chinarro...

Madrid se convertirá en punto de referencia para todos los fans de David Bustamante . Y es que el popular cantante actuará en la ciudad como parte de la gira de su último disco. Lo hará tras una ausencia de casi dos años, a consecuencia de la pandemia sanitaria. Vive uno de sus mejores años, uno de los de más éxito, intenso y emocionante de su larga carrera artística.

A la publicación a principios de año de su disco aniversario Veinte años y un destino se fueron sumando hitos tan novedosos e impactantes como su destacada participación en el programa de TVE MasterChef Celebrity o su papel protagonista en el musical Ghost, donde está llenado el teatro EDP Gran Vía de Madrid.

De hecho, podemos verlo en la ciudad por partida doble, ya que actuará en esta obra los próximos 13, 18 y 20 de este mismo mes (18:00 h). En esta nueva gira, David Bustamante ofrece un gran espectáculo, con un repertorio repleto de populares temas que han sido número uno en las listas de éxitos. Una gira en la que repasará sus 20 años de carrera para compartir, de nuevo, con todos sus fans, momentos de buena música en directo, baile y emociones.

¿Dónde? Teatro Nuevo Apolo. Plaza de Tirso de Molina, 1. El 16/02, a las 21:00 horas. Precio: Desde 24 €.

Último proyecto discográfico El título de su gira es el de su último trabajo: Veinte años y un destino (Universal Music, 11,99 €). En él, el artista repasa los grandes éxitos de su carrera en estos 20 años aprovechando su aniversario profesional e incluyendo colaboraciones tan especiales y sorprendentes como Pablo López, Pastora Soler o Antonio Orozco. Bustamante se ha convertido y consagrado como el artista pop melódico español por excelencia. Nadie recuerda una historia de amor o desamor sin tener de fondo como banda sonora alguna canción del artista cántabro. Un proyecto que revisitará sus grandes éxitos y unas canciones que ha vuelto a grabar para ofrecer a todos sus seguidores una versión más actualizada de estos grandes temas. Dos hombres y un destino, icónica canción en la carrera del artista fue el single adelanto de este proyecto musical.

Queenmania

¿Cuánto tiempo hace que no cantas Bohemian Rhapsody? Si tus peques todavía no han experimentado lo que se siente al vibrar con estas míticas canciones, ahora tienes la oportunidad.

¿Dónde? Teatro Rialto, el 13/02, a las12:00 h. Precio: Desde 7,50 €.

Miguel Poveda

Poveda presenta en concierto su nuevo disco, Diverso, en el Teatro Real de la capital. Es un disco con el que pretende tender puentes entre las diferentes culturas por las que transitó en sus 33 años de carrera musical. Realiza un viaje por el flamenco, las rancheras, el tango o el bolero. Poveda es uno de los cantaores de flamenco más reconocidos del país.

¿Dónde? Teatro Real, el 17/02 20:30 h. Precio: Desde 18 €.

El abrecartas

Con texto de Vicente Molina Foix, abarca un siglo de la historia de España. La función está estructurada en un prólogo y seis actos cuya música ha sido creada por Luis de Pablo y dirigida por Fabián Panisello y Xavier Albertí. Cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Madrid, los Pequeños Cantores de la JORCAM y el Coro Intermezzo.

¿Dónde? Teatro Real, desde el 16/02, a las 19:30 h. Precio: Desde 20 €.

Sr. Chinarro

Sr. Chinarro es uno de los pilares de la escena independiente desde los primeros 90 y Antonio Luque el autor más prolífico de su generación. Fiel a su cita con el público, regresa tras dos años desde su último lanzamiento para presentarnos El bando bueno, un disco con el que se retrata a sí mismo y a la sociedad en la que vive.

¿Dónde? Sala Las Artes (Espacio Joven La Plaza). Plaza España, 1 (Fuenlabrada), el 11/02, a las 22:00 horas. Precio: 5 €.

Los Telepáticos

Este grupo, formado en 2018 en Madrid por Mathías Salgado Kegel (bajo/guitarra y voz), Max Ruano (guitarra/bajo y voz), Ricci Moon (guitarra) y Lucas Piedra Cueva (batería), cuenta con nuevos temas compuestos y grabados en estos meses tan insólitos de pandemia. Los han recopilado en el EP Cambio y fuera, que ahora nos presentan en concierto.

¿Dónde? Sala El Sol, el 17/02, a las 21:30 h. Precio: Desde 12 €.

La cantante Merche, en una imagen de archivo

Merche

M erche estrenó a finales del año pasado Soy como soy, el primer sencillo de su nuevo disco, que lleva por título 20 conmigo y que sale hoy a la venta en formatos físicos y digitales. Un trabajo con 10 canciones inéditas muy en la línea de sus mejores éxitos y compuesto, como es habitual, íntegramente por ella. Para celebrarlo, la cantante inicia una gira por su 20 aniversario en la que interpretará todos sus éxitos: Eras tú, Cal y arena, Abre tu mente, Te espero cada noche, Te lo mereces y muchos más.

¿Dónde? Teatro Lara (Sala Cándido Zara), el 15/02, a las 20:00 h. Precio: Desde 30 €

La Film Symphony Orchestra presenta “Hollylove”

La La Land, Love Actually, Titanic, Braveheart, Leyendas de pasión… ¿Quién no se ha sentido lleno de amor viendo una película y escuchando bandas sonoras de alguno de estos títulos? La orquesta más peliculera regresa con su espectáculo especial por San Valentín: HollyLove. Este ofrecerá los mejores temas de amor de la historia del cine en un concierto único al más puro estilo Hollywood, con un repertorio diferente al de su gira anual.

El carismático director Constantino Martínez-Orts presenta un nuevo programa con mucha pasión para celebrar un día tan especial y cinematográfico. Temas inolvidables como Moon River, compuesto por Henry Mancini para Desayuno con diamantes; delicados como el Chairman’s Waltz, de John Williams, para Memorias de una geisha; sugerentes como la BSO de Moulin Rouge; apasionados como Memorias de África, de John Dunbar, o valientes como For the love of a princess, de Braveheart, formarán parte del repertorio. El alma de la orquesta Tiene una legión de fans. Carismático y entusiasta, sus comentarios sobre cada pieza durante los conciertos son seguidos por el público con devoción.

Madrileño de nacimiento y valenciano de adopción, el maestro Martínez-Orts (Madrid, 1977) es compositor, director de orquesta y divulgador musical especializado en música de cine.

¿Dónde? Auditorio Nacional de Música, en Príncipe de Vergara número146. El 14/02, a las 19:30 horas. Precio: Desde 28 €.