Nueve historias sobre la maternidad en el siglo XXI

¿Es la maternidad un deseo? La cuestión sobre ser madre y los distintos modelos de afrontar la maternidad es un debate abierto en muchos lugares del mundo. El aborto es un tema muy polarizado entre posturas a favor y en contra. En algunos países existe legalmente establecido, mientras que en otros que ya era legal, se quiere cambiar. Los discursos se centran en la baja tasa de natalidad, las posibilidades de la fecundación asistida, la legalización de la gestación subrogada, la adopción por parte de personas solas o por parejas heterosexuales y homosexuales. Una verdadera batalla política se libra en el territorio de la procreación. Ese es el leitmotiv de «Lengua madre», una pieza escrita y dirigida por la argentina Lola Arias, que se estrena en el teatro Valle-Inclán del CDN, que ha escrito a partir de nueve historias que muestran distintas formas de maternidad, una migrante, una mujer que recurrió a la fertilización asistida, lesbianas, gays, una adolescente que decide ser madre en un colectivo, mujeres que adoptaron, otras que abortaron. «Ideas que ponen en cuestión qué es o qué debería ser una madre. Esta diversidad genera un espacio de discusión entre las protagonistas y el espectador puede hacerse preguntas sobre cuestiones que quizás no había pensado», afirma la autora. En un espacio híbrido entre una biblioteca y un gabinete de curiosidades se muestra esta pieza de teatro documental que no es un compendio de testimonios, sino que tiene la complejidad y dramaturgia de una obra de teatro con coreografías, imagen sonido, música, vídeo y el trabajo con actores, unos profesionales y otros no.

Dónde Teatro Valle-Inclán. Cuándo hasta el 12 de abril. Cuánto entre 10 y 25 euros