Mahmood, Mocedades o Álex Ubago: 7 propuestas musicales para disfrutar los próximos días

1. Mocedades y Los Panchos Dos conciertos sinfónicos únicos

Una noche para recordar los grandes éxitos de dos formaciones legendarias (Mocedades y Los Panchos) en dos conciertos únicos en Madrid, en los que estarán acompañadas por más de 50 músicos. Son casi 50 años los que lleva Mocedades sobre los escenarios. El grupo de Bilbao, con su fundadora Izaskun Uranga a la cabeza, consolidó su éxito en 1973 gracias a su participación en Eurovisión con el mítico tema Eres tú, convertido en un himno en España, pero también en el resto de Europa y Latinoamérica. Los Panchos, por su parte, son sinónimo de bolero y balada.

Rafael Basurto, el cantante mexicano, recupera los grandes éxitos de este trío musical legendario, que cuenta con un catálogo de más de 1.000 canciones, traducidas a muchos idiomas y que cubren géneros tan diversos como el blues, el mambo, la rumba o el jazz. Música para el recuedo En estos dos conciertos, se repasarán algunos temas que forman parte de nuestros recuerdos, con un repertorio que incluirá canciones tan populares como El reloj, Amor de hombre, Dónde estás corazón, Bésame mucho, Si tú me dices ven o Quizás, quizás, quizás. Son unos temas que nos harán vibrar de nuevo y nos emocionarán. Un concierto con músicos de alto nivel de la Orquesta Sinfónica de Pozuelo de Alarcón (OSPAL) y un encuentro emotivo y nostálgico, todo un homenaje a la importante trayecPop toria de estos dos grupos.

¿Dónde? Teatro La Latina, Pl. de la Cebada. 03/05 y 04/05, 20:30 h. Precio: Desde 38 €.

Mocedades FOTO: RTVE Eurovision

2. Mahmood

Este cantante y compositor italiano se ha convertido en una de las mayores promesas de la música tras su paso por Eurovisión en 2019. El también ganador del Festival de Sanremo 2022 interpretará canciones de su álbum de debut Gioventù Bruciata. Se incluyen sencillos como Uramaki, Milano Good Vibes, Asia Occidente o Soldi.

¿Dónde? Sala But, 04/05, a las 21:00 h. Precio: Desde 27 €.

3. Fito Páez

Este prolífico cantante argentino es tan popular que Netflix prepara una serie sobre su vida. Tocará sus grandes éxitos y algunos temas de sus últimos trabajos. Páez es el creador de El amor después del amor, el disco más vendido en la historia del rock nacional argentino. Su álbum de estudio La conquista del espacio le valió gran reconocimiento global, tanto de la crítica especializada como en cuanto a los galardones.

¿Dónde? WiZink Center, 05/05, a las 21:00 h. Precio: Desde 45 €.

4. Tardes musicales de la UAX

El guitarrista chileno Francisco Liberona realiza un acústico en el que explora la riqueza de la música iberoamericana, resaltando el amplio abanico de las sonoridades de la guitarra española. Además, el saxofonista Diego Serrano tocará Sonatine Sportive para saxofón alto y piano, de A. Tcherepnine.

¿Dónde? Real Jardín Botánico (Glorieta de los Plátanos y el Estanque de los Nenúfares), el 29/04, a las 18:30 h. Precio: 10 €.

Álex Ubago

5. Álex Ubago, 20 años sobre los escenarios

El cantante vasco está promocionando su disco recopilatorio, en el que repasa su trayectoria profesional. En este concierto especial, que forma parte de su Gira 20 años, nos reencontraremos con algunos de sus temas más populares, como Dame tu aire o Estar contigo. La popularidad le llegó en 2001 gracias a su primer álbum, ¿Qué pides tú? Su sencillo a dúo con Amaia Montero, Sin miedo a nada, ha sido considerado como una de las mejores melodías de amor. Desde entonces, su carrera ha sido impresionante. En 2003, llegaría su segundo trabajo, Fantasía o realidad, todo un éxito que se compone de 12 canciones. Tras ellos, llegaron Aviones de cristal, en 2006, Calle ilusión, en 2009, Mentiras sinceras, en 2012, y Canciones impuntuales, en 2017.

¿Dónde? Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. San Vicente, 44. 05/05, a las 21:00 h. Precio: Desde 25 €

6. AC Recoletos Jazz

Como su nombre indica, en el club musical del Hotel AC Recoletos, el jazz en directo es el gran protagonista, aunque no es el único. Otros estilos también están presentes en este local, situado en el centro de Madrid. Con un ambiente muy acogedor, íntimo y con la elegancia como norma, es un espacio no únicamente para tomar algo con los amigos, también para descubrir a artistas emergentes y disfrutar del mejor jazz contemporáneo. Este espacio exclusivo está diseñado para ofrecer conciertos para un grupo reducido de asistentes, siempre con reserva anticipada. Hoy, viernes 29 de abril, sin ir más lejos, actúa el mítico trío de flamenco jazz formado por Jorge Pardo, Carles Benavent y Tino Di Geraldo (25 €, consumición no incluida). Además, también se realizan exposiciones y otras actividades.

7. A Night with John Dee

Música clásica en un concierto de época de la mano del clavecinista Ignacio Prego y el pianista Moisés P. Sánchez, con obras del período isabelino de la Inglaterra del siglo XVI. Sonarán autores como John Bull, William Byrd o John Dowlan. La música trae reminiscencias míticas y mágicas, habituales en la corte de la reina de Inglaterra. ¿

¿Dónde? Condeduque (Auditorio). Estreno: 29/04, 20:30 h. Precio: Desde 18 €.