Insólito: cañas por 85 céntimos y cazuelas por 1,55 euros en este bar ubicado en pleno centro de Madrid

Este bar se define a sí mismo como "la mejor cervecería de todo Madrid", eslogan que comparte en su descripción de Instagram junto con sus "precios imbatibles": cañas a 0,85 céntimos, jarras de cerveza a 2 euros y tapas a 1,55.

En pleno distrito de Chamberí, concretamente en la calle Bravo Murillo, se encuentra Tapeando, el bar que ofrece las cervezas más baratas de todo el centro de Madrid. Un bar que ha conseguido posicionarse entre los imprescindibles de los madrileños a la hora de salir a tomar algo.

Así es Tapeando, el bar de las cañas más baratas que insiste en que "no es franquicia"

Tanto en redes sociales como en el propio local, con un gran cartel que te avisa al llegar, anuncian algo que les preguntan muy a menudo: "No somos franquicia". Así lo explican con diferentes frases en su Instagram: "Como Tapeando no hay dos, pero literal. Somos 100% original, no somos franquicia. No encontrarás otro igual" o "miles de historias pero un solo bar", son algunas de las frases que utilizan para insistir en el hecho de que solo existen ellos con esos buenos precios.

Y es que según los dueños de Tapeando es posible "tener precios increíbles sin sacrificar la calidad y el trato de nuestro servicio". Por ello, siguiendo su política, ofrecen cañas a 0,85 céntimos y jarras a 2 euros. Sin embargo, eso no es todo, dado que como su propio nombre indica, en este bar también se puede tapear y a muy buen precio. De esta manera ofrecen cazuelitas desde 1,55 euros como por ejemplo las migas con chorizo. También tienen otras tapas como pimientos rellenos por 2,85 y albóndigas con tomate por 3,20.

Uno de sus pinchos más demandados es el de tortilla relleno de queso de cabra con miel que tiene un precio de 3,60 euros. Y para compartir, las tapas que nunca fallan son su gran plato de nachos con pico de gallo, queso y guacamole o sus huevos rotos con chistorra.

Toda su carta tiene una gran demanda por sus increíbles precios. También ofrecen bocadillos de chistorra, ensalada césar, hamburguesas, croquetas de jamón, carne y bacalao, tostadas con jamón, pollo con curry y arroz, aros de cebolla, patatas alioli y bravas y muchos otros platos para compartir.