Pozuelo: más de 700 jóvenes participarán hoy en el sorteo de 29 viviendas de alquiler a precio reducido

Pozuelo de Alarcón celebra este jueves, a las 19 horas, el sorteo de 29 viviendas de alquiler con precios reducidos al que aspiran 751 jóvenes de la ciudad.

El sorteo, que se realizará ante notario, se retransmitirá en streaming en YouTube (https://www.youtube.com/live/kgn1PeEOIOk). Asimismo, se podrá acceder a este mismo enlace desde la web municipal (www.pozuelodealarcon.org) y desde la app eAgora Pozuelo. También se podrá seguir presencialmente desde el propio teatro, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Estas viviendas se destinan a jóvenes menores de 35 años, empadronados en la ciudad de forma continuada durante 15 años, y se encuentran en la promoción de Miradores II, en la avenida de España.

Los pisos, que incluyen plaza de garaje y trastero, se han agrupado en dos cupos según su tipología: 14 viviendas de 2 dormitorios (cupo especial, para unidades familiares de 3 o más miembros) y otras 4 de un dormitorio y 11 estudios (cupo general), lo que determina también el desarrollo del sorteo.

De hecho, habrá dos bombos, uno por cupo. Del especial, al que optan 27 jóvenes, se extraerán los 14 adjudicatarios, y del otro, el general, al que aspiran 724 jóvenes, los restantes 15.

Los aspirantes tienen asignado un número que es con el que participarán en el sorteo. Los solicitantes que tengan asignados los números extraídos del sorteo serán los adjudicatarios de las viviendas de cada uno de los cupos, correspondiendo el orden de extracción, con el número de la vivienda asignada.

Finalmente, una vez extraídos los números de todos los adjudicatarios, se formará un único listado de solicitantes en reserva. Para ello, se unificarán todos los números de los solicitantes de ambos cupos y se extraerá una única bola, cuyo número se corresponderá con el primer solicitante en reserva y a partir del mismo, los siguientes solicitantes en reserva seguirán el orden alfabético del primer y segundo apellido y nombre.