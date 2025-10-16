El Plan de Móstoles para reconvertir locales vacíos en viviendas

El acceso a la vivienda se ha posicionado como una de las prioridades en materia de gestión por parte del Gobierno de Móstoles. Desde el inicio de la legislatura, se ha acelerado el desarrollo de suelo con el objetivo de facilitar la construcción de vivienda en la ciudad que permita dar respuesta a la elevada demanda.

Paralelamente, desde el Gobierno mostoleño se ha trabajado en la modificación de la ordenanza que regula la conversión de local a vivienda. Con este Plan Especial se busca dar respuesta a las nuevas necesidades de la ciudad, dando un uso útil a los locales y contribuyendo al desarrollo equilibrado de Móstoles. Esta medida posibilitaría incrementar el parque de viviendas en Móstoles con precios más ajustados. Además, esto supondrá un importante incremento del número de viviendas accesibles.

El Ayuntamiento de Móstoles protegerá el comercio en la Área 20 de prioridad residencial y en los ejes comerciales más importantes del municipio, asegurando un equilibrio entre la función residencial y la actividad comercial. Este Plan Especial no solo responde a una necesidad de aprovechamiento de locales vacíos, sino que constituye una apuesta estratégica por la revitalización urbana, el uso eficiente del suelo y la mejora de la calidad de vida de los mostoleños.

«Desde el inicio del mandato nos marcamos como prioridad facilitar la construcción de vivienda en Móstoles con el objetivo de dar respuesta a la elevada demanda, especialmente entre los jóvenes. Actualmente, se han puesto en marcha iniciativas de sectores residenciales que incluirán viviendas con algún grado de protección. En paralelo, hemos diseñado un Plan Especial que contempla la conversión de locales vacíos en viviendas, lo que permite incrementar el parque de viviendas en Móstoles con precios más ajustados», explica el alcalde para justificar este nuevo objetivo del Consistorio.