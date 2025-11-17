El precio del alquiler comienza a bajar en Madrid: estos son los barrios y localidades

Novedades relevantes. En Madrid el precio de la vivienda en alquiler cae un -0,5% en su variación mensual y sube un 7,4% en su variación interanual, situando su precio en 21,28 €/m2 al mes en octubre, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. La variación interanual de Madrid lleva 45 meses (3,8 años) en positivo y si a eso le calculamos el incremento interanual de octubre (7,4%) en euros (1,46 euro) y lo multiplicamos por los 80 m2 de una vivienda estándar, vemos que se están ofertando pisos 117 euros más caros que hace un año.

“El precio del alquiler alcanza máximos históricos en todas las comunidades autónomas al mismo tiempo. Nunca los inquilinos se habían enfrentado a niveles tan elevados. Sin embargo, tras tres años consecutivos de subidas récord, empieza a vislumbrarse un cambio de tendencia. Por primera vez, el mercado muestra una evolución a dos velocidades: mientras las capitales más tensionadas comienzan a moderar su crecimiento por debajo del 10% son ahora las zonas rurales o menos pobladas, que todavía tienen un mayor margen de recorrido, las que registran incrementos de dos dígitos. Esta dinámica sugiere que el precio del alquiler podría estar cerca de su punto de inflexión. La dificultad creciente de acceso a la vivienda estaría limitando el margen de nuevas subidas, lo que podría traducirse en un avance más contenido tras más de tres años de fuertes aumentos”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Si analizamos los precios del alquiler respecto a los de hace un año, se observa que en las 17 comunidades se incrementa el precio interanual en octubre. Las comunidades autónomas con incrementos superiores al 10% son: Cataluña (23,2%), Castilla-La Mancha (14,6%), Aragón (13,5%), Extremadura (12,8%) y Asturias (11,5%). Le siguen, Baleares (9,7%), Comunitat Valenciana (9,7%), La Rioja (8,9%), Andalucía (8,9%), Región de Murcia (7,7%), Melilla (7,6%), País Vasco (7,6%), Castilla y León (7,6%), Madrid (7,4%), Galicia (5,8%), Cantabria (5,6%), Canarias (5,6%) y Navarra (4,8%).

Por municipios madrileños

En 12 de los 14 municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. Leganés, una de las ciudades más demandas de la periferia de Madrid, es la que más incrementos acumula en octubre con un 37,1%. Desde junio de 2025 Leganés ha experimentado los dos máximos incrementos de toda su serie histórica, un 51,3% de septiembre y el 37,1% de octubre. El precio del metro cuadrado empezó el año 2025 con 13,22 euros hasta situarse en 16,59 euros en octubre (3,37 euros por metro cuadrado desde enero).

A Leganés le sigue Parla (32,4%), Getafe (25,6%), Torrejón de Ardoz (17,6%), Alcalá de Henares (15,8%), Alcobendas (14,2%), Fuenlabrada (11,1%), Móstoles (9,4%), Pozuelo de Alarcón (7,9%), San Sebastián de los Reyes (7,5%), Madrid capital (5,6%) y Alcorcón (1,2%). Por otro lado, los municipios con descenso interanual son Las Rozas de Madrid (-5,6%) y Majadahonda (-6,7%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en octubre, vemos que los municipios sobrepasan los 15,00 €/m2 al mes y son: Madrid capital con 22,37 €/m2 al mes, San Sebastián de los Reyes con 18,98 €/m2 al mes, Pozuelo de Alarcón con 18,66 €/m2 al mes, Alcobendas con 18,04 €/m2 al mes, Fuenlabrada con 17,13 €/m2 al mes, Getafe con 16,71 €/m2 al mes, Leganés con 16,59 €/m2 al mes, Collado Villalba con 16,07 €/m2 al mes, Las Rozas de Madrid con 15,82 €/m2 al mes, Torrejón de Ardoz con 15,81 €/m2 al mes y Majadahonda con 15,13 €/m2 al mes. Por otro lado, las cuatro ciudades en donde el precio del alquiler por metro cuadrado más económico es: Móstoles con 14,61 €/m2 al mes, Parla con 14,71 €/m2 al mes, Alcalá de Henares con 14,71 €/m2 al mes y Alcorcón con 14,83 €/m2 al mes.

Distritos de Madrid

El precio del alquiler sube en octubre en 19 de los 20 distritos analizados con variación interanual y son: Villaverde (33,7%), Hortaleza (17,7%), Vicálvaro (14,0%), Carabanchel (13,4%), Latina (12,0%), San Blas (11,2%), Ciudad Lineal (10,5%), Usera (9,0%), Puente de Vallecas (8,5%), Arganzuela (5,8%), Chamartín (5,2%), Retiro (5,2%), Barrio de Salamanca (4,5%), Moncloa - Aravaca (4,3%), Tetuán (4,0%), Villa de Vallecas (1,4%), Chamberí (1,4%), Centro (1,4%) y Barajas (1,3%).

En cuanto al precio por metro cuadrado, 13 distritos analizados tienen un precio por encima de los 20,00 €/m2 al mes. El distrito más caro para vivir en alquiler es Centro con 24,36 € seguido de Barrio de Salamanca con 24,08 €/m2 al mes, Chamberí con 23,91 €/m2 al mes, Arganzuela con 23,15 €/m2 al mes, Tetuán con 22,57 €/m2 al mes, Chamartín con 22,27 €/m2 al mes, Retiro con 22,03 €/m2 al mes, Villaverde con 21,43 €/m2 al mes, Moncloa – Aravaca con 21,38 €/m2 al mes, Ciudad Lineal con 20,85 €/m2 al mes, Hortaleza con 20,66 €/m2 al mes, Latina con 20,24 €/m2 al mes, Puente de Vallecas con 20,15 €/m2 al mes y Carabanchel con 20,01 €/m2 al mes. Por otro lado, el municipio con el precio más económico es Villa de Vallecas con 16,36 euros el metro cuadrado.